Temporada de Clashmas: Detalles y recompensas
¡Destruye Torres para ganar coronas y desbloquear recompensas!
¡Hazte con el Pass Royale para desbloquear las recompensas y los beneficios de la temporada!
RECOMPENSAS DEL PASS ROYALE
Aspecto para las Torres y reacción, exclusivos de la Reina Arquera
1 Libro de Libros (completa el progreso de mejora de una carta)
1 Moneda Mágica (mejora de carta gratuita)
2 Llaves de Cofres (abre cualquier cofre de tus huecos al instante)
1 Comodín Legendario
Comodines Épicos
Comodines Especiales
Comodines Comunes
40 000 de Oro
4 Fichas de Cambio
Oro de la Caja Fuerte (hasta 25 000 de oro)
¡Las personas que tengan el Pass Royale también consiguen entradas ilimitadas a los desafíos especiales, un nombre exclusivo dorado y la opción de poner cofres en cola para abrirlos!
RECOMPENSAS GRATUITAS
¿No tienes el Pass Royale? Aun así, puedes conseguir estas recompensas gratis:
1 Libro de Cartas L
egendario
1
C
ofre de Comodines Real
10 Comodines Épicos
20 Comodines Especiales
50 Comodines Comunes
2 Llaves de Cofres
33 Cofres de Coronas (que contienen gemas y cartas de todas las calidades)
1 COMODÍN LEGENDARIO
Estas recompensas están disponibles para los jugadores de la Arena 7 o superior. ¡LOS JUGADORES QUE TENGAN EL PASS ROYALE TAMBIÉN PUEDEN RECLAMAR LAS RECOMPENSAS GRATUITAS!
Estas recompensas están disponibles para los jugadores de la arena 7 o superior.
¡En el juego puedes ver las recompensas que pueden conseguir los jugadores de las Arenas 4, 5 y 6!