¿No tienes el Pass Royale? Aun así, puedes conseguir estas recompensas gratis:



1 Libro de Cartas L egendario

1 C ofre de Comodines Real

10 Comodines Épicos



20 Comodines Especiales



50 Comodines Comunes



2 Llaves de Cofres



33 Cofres de Coronas (que contienen gemas y cartas de todas las calidades)



1 COMODÍN LEGENDARIO



Estas recompensas están disponibles para los jugadores de la Arena 7 o superior. ¡LOS JUGADORES QUE TENGAN EL PASS ROYALE TAMBIÉN PUEDEN RECLAMAR LAS RECOMPENSAS GRATUITAS!