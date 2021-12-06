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6 dic 2021
Blog – Clash Royale

Temporada de Clashmas: Detalles y recompensas

¡Destruye Torres para ganar coronas y desbloquear recompensas!

¡Hazte con el Pass Royale para desbloquear las recompensas y los beneficios de la temporada!

RECOMPENSAS DEL PASS ROYALE

  • Aspecto para las Torres y reacción, exclusivos de la Reina Arquera

  • 1 Libro de Libros (completa el progreso de mejora de una carta)

  • 1 Moneda Mágica (mejora de carta gratuita)

  • 2 Llaves de Cofres (abre cualquier cofre de tus huecos al instante)

  • 1 Comodín Legendario

  • Comodines Épicos

  • Comodines Especiales

  • Comodines Comunes

  • 40 000 de Oro

  • 4 Fichas de Cambio

  • Oro de la Caja Fuerte (hasta 25 000 de oro)

¡Las personas que tengan el Pass Royale también consiguen entradas ilimitadas a los desafíos especiales, un nombre exclusivo dorado y la opción de poner cofres en cola para abrirlos!

RECOMPENSAS GRATUITAS

¿No tienes el Pass Royale? Aun así, puedes conseguir estas recompensas gratis:

  • 1 Libro de Cartas L

    egendario

  • 1

    C

    ofre de Comodines Real

  • 10 Comodines Épicos

  • 20 Comodines Especiales

  • 50 Comodines Comunes

  • 2 Llaves de Cofres

  • 33 Cofres de Coronas (que contienen gemas y cartas de todas las calidades)

  • 1 COMODÍN LEGENDARIO

Estas recompensas están disponibles para los jugadores de la Arena 7 o superior. ¡LOS JUGADORES QUE TENGAN EL PASS ROYALE TAMBIÉN PUEDEN RECLAMAR LAS RECOMPENSAS GRATUITAS!

Estas recompensas están disponibles para los jugadores de la arena 7 o superior.

¡En el juego puedes ver las recompensas que pueden conseguir los jugadores de las Arenas 4, 5 y 6!

Video

¿QUIERES SABER MÁS INFORMACIÓN?

Aquí encontrarás más información y las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre el Pass Royale.