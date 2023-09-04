¡TEMPORADA GAMBITO DE REY!
¡Os damos la bienvenida al...
Gambito de rey!
Esta temporada, ¡Chess.com asalta Clash Royale!
NUEVO MODO DE JUEGO
Tenemos un nuevo evento, Ajedrez Royale, en el que la arena se transforma en un tablero de ajedrez de verdad.
¡Haz uso de tus conocimientos de ajedrez para derrotar a tu rival! O simplemente despliega a un montón de tropas de ataque cuerpo a cuerpo en el puente. Lo que mejor te funcione.
Puedes jugar a Ajedrez Royale en la pestaña de eventos del 11 al 18 de septiembre.
- Reclutas Reales: 4 - 11 Septiembre
¡Juega con la nueva evolución de los Reclutas Reales!
⚔️ Desafío: 8 - 12 Sep.
♟️ Ajedrez Royale: 11 - 18 Septiembre
Nuevo evento. ¡Reclama tu reacción!
⚔️ Desafío: 15 - 19 Sep.
- Espejito, espejito: 18 - 25 Septiembre
⚔️ Desafío: 22 - 26 Sep.
- ¡Venganza del Príncipe!: 25 Septiembre - 2 Octubre
⚔️ Desafío: 29 Sep. - 3 Oct.
👑 Torneo Real Clásico 👑
9 - 13 Septiembre
⬆️ Triple Elección ⬇️
23 - 27 Septiembre
ASPECTO Y ARENA DE AJEDREZ
Desbloquea un nuevo aspecto para las torres inspirado en el ajedrez con el Pass Royale.
Juega en la nueva arena de ajedrez en el camino de leyendas.
Nos vemos en la arena,
Equipo Clash Royale