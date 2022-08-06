¡Vuelve el desafío de 20 victorias!
¡Prepárate!
Vuelve el desafío más difícil y que requiere más habilidad, esta vez como una manera oficial de avanzar hacia las finales mundiales de Clash Royale.
¿Podrás ganar 20 partidas de Clash Royale con menos de 3 derrotas?
Este año, los jugadores que completen el desafío de 20 victorias podrán registrarse en la siguiente fase de la Clash Royale League a través del portal del torneo en el juego.
Los jugadores que compitan en el portal del torneo irán subiendo o bajando de puesto en la clasificación en función de los resultados. Podrán disputar hasta 10 partidos en un plazo de 24 horas. Cuando termine la fase de clasificación, los 128 mejores jugadores avanzarán a la fase 3.
Tienes más información sobre la Clash Royale League y las próximas fases aquí (en inglés).
¿CUÁNDO?
El desafío empezará el sábado, 6 de agosto, y durará 5 días:
Inicio
: El 6 de agosto a las 08:00 UTC.
Fin
: El 11 de agosto a las 08:00 UTC.
CÓMO JUGAR
¡Ve a la pestaña de eventos!
Todos los jugadores cuentan con
3 entradas gratuitas
.
Si pierdes
3 veces
, ¡estarás fuera!
Puedes volver a intentarlo por
10 gemas
.
Los jugadores que posean el
Pass Royale
tendrán
entradas gratuitas ilimitadas
para el desafío de 20 victorias.
El progreso del desafío
se reiniciará
a 0 victorias y 0 derrotas con cada nueva entrada.
Podrás conseguir
1 cofre épico
,
1 cofre del rey legendario
¡y hasta
215 000 de oro
!
¡GANA UNA INSIGNIA EXCLUSIVA!
Si consigues 17 victorias o más, ¡desbloquearás la insignia del desafío de 20 victorias de la CRL 2022! Podrás mostrarla en tu estandarte de batalla y en tu perfil, como una prueba eterna de tus habilidades.
Los jugadores que compitan en el Portal de Torneos ganarán o perderán rango en función de las partidas ganadas o perdidas. Podrán jugar hasta 10 partidas en un período de 24 horas, y una vez que el período de ladder termine, los 128 mejores jugadores avanzarán a la etapa 3.
¡Puedes encontrar más información sobre la Clash Royale League y las siguientes fases AQUÍ!
¡Buena suerte con el desafío y nos vemos en la arena!
El equipo de Clash Royale