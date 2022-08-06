Este año, los jugadores que completen el desafío de 20 victorias podrán registrarse en la siguiente fase de la Clash Royale League a través del portal del torneo en el juego.

Los jugadores que compitan en el portal del torneo irán subiendo o bajando de puesto en la clasificación en función de los resultados. Podrán disputar hasta 10 partidos en un plazo de 24 horas. Cuando termine la fase de clasificación, los 128 mejores jugadores avanzarán a la fase 3.

Tienes más información sobre la Clash Royale League y las próximas fases aquí (en inglés).