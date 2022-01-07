¡Vuelve el desafío de Arenas!
¡Todo el mundo a crear mazos!
¿EN QUÉ CONSISTE?
En el desafío de arenas tienes que formar tu propio mazo exclusivamente con cartas desbloqueadas hasta una arena específica. Es parecido al camino de trofeos.
¿CÓMO FUNCIONA?
Empezarás con la arena 1, y tendrás que formar un mazo con las cartas disponibles. Necesitas conseguir 3 victorias para desbloquear la siguiente arena.
¡Las 3 primeras arenas se juegan en el modo informal! Eso quiere decir que las derrotas no se tienen en cuenta.
A partir de la arena 4 se aplican las normas generales: el primer intento es gratis, pero con 3 derrotas estás fuera. Podrás volver a intentarlo por 10 gemas o gratuitamente si tienes el Pass Royale.
¿CUÁLES SON LAS RECOMPENSAS?
50 000 de oro
30 gemas
200 comodines comunes
100 comodines especiales
30 comodines épicos
1 comodín legendario
3 llaves de cofres
6 fichas de cambio
3 cofres de oro
4 cofres relámpago
1 cofre gigante
1 cofre mágico
1 cofre de comodines real
Reacción del cohete
El desafío estará disponible del 8 al 29 de enero a las 8:00 UTC.
Sabemos que puede ser algo largo para los jugadores más activos y con más experiencia, pero como se requieren 45 victorias para ganar el desafío, hemos decidido ampliar la duración para que todo el mundo tenga la oportunidad de completarlo.
¡Buena suerte con el desafío y nos vemos en la arena!
El equipo de Clash Royale