Empezarás con la arena 1, y tendrás que formar un mazo con las cartas disponibles. Necesitas conseguir 3 victorias para desbloquear la siguiente arena.

¡Las 3 primeras arenas se juegan en el modo informal! Eso quiere decir que las derrotas no se tienen en cuenta.

A partir de la arena 4 se aplican las normas generales: el primer intento es gratis, pero con 3 derrotas estás fuera. Podrás volver a intentarlo por 10 gemas o gratuitamente si tienes el Pass Royale.