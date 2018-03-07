Tras una increíble respuesta a las Finales Mundiales del Crown Championship del año pasado, supimos que tan solo era el comienzo de algo muy grande. Tenemos una enorme oportunidad para construir y hacer crecer la escena competitiva, así que hemos estado ocupados trabajando en la siguiente evolución de los esports de Clash Royale... ¡Y estamos muy contentos de compartir el estreno!

En las próximas semanas, te invitamos a TI - a todos vosotros - a competir por la oportunidad de participar en la Clash Royale League, nuestra nueva liga profesional de equipos.

La competición dentro del juego dispara el día 14 de marzo, con el Desafío de la Clash Royale League. ¡Todos los jugadores (mayores de 16 años y con un mínimo de nivel 8) que consigan hacerse con 20 victorias estarán disponibles para ser elegidos por un equipo profesional!

¡Muchas más noticias sobre la Clash Royale League están al llegar, así que no te las pierdas! Como siempre, para toda la información o para cualquier duda que tengáis sigue nuestras redes sociales Facebook y Twitter.

Nos vemos en la Arena,

Equipo de Clash Royale