En las próximas semanas vamos a lanzar una nueva función de seguridad para las cuentas de Supercell ID. Al activarla, prevendrás que terceros recuperen tu cuenta o suplanten tu identidad. Para proteger tu cuenta, esta función pide a cualquiera que quiera recuperarla que introduzca o bien códigos que solo tú puedes recibir en tu teléfono o bien tus códigos de recuperación.

Activar la protección de la cuenta

Para utilizar la nueva función de protección de la cuenta, necesitarás:



Un número de teléfono activo al que tengas acceso y en el que puedas recibir mensajes.



Un lugar seguro donde puedas guardar códigos de recuperación adicionales en caso de que no tuvieras acceso a tu teléfono o lo perdieras.



Puedes activar la función de protección de la cuenta en el juego en la pestaña de Supercell ID de los ajustes. Las instrucciones que aparecerán en la pantalla te guiarán en el proceso de activar la protección. Una vez se haya activado la protección de la cuenta, no se puede desactivar.



Códigos de recuperación de seguridad

¿Qué puedes hacer si pierdes el acceso al número de teléfono registrado en tu cuenta de Supercell ID? Sabemos que cambiar de dispositivo móvil forma parte de la vida de cualquiera, ya sea porque se ha estropeado por accidente, porque te lo has dejado en el autobús o simplemente porque te has comprado uno nuevo. Cuando activas la función de protección de la cuenta, tienes la opción de generar un código de recuperación de seguridad.



Este código se usa en esas ocasiones en las que pierdes el acceso a tu número de teléfono y no puedes conseguir el código de verificación por SMS. Como alternativa, puedes usar este código de recuperación. Te recomendamos que lo guardes en un lugar seguro.



Cada código de recuperación solo se puede usar una vez, pero siempre puedes generar uno nuevo.

