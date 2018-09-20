Puedes encontrar fichas de cambio en la tienda, en algunos desafíos especiales y en los tesoros de guerra, que son las nuevas recompensas de las guerras de clanes.



Las fichas de cambio son necesarias para iniciar intercambios, pero no hay que usarlas para aceptarlos.

Si inicias un intercambio y luego lo cancelas, o se cancela por cualquier otro motivo, se te devolverá la ficha de cambio. Las fichas de cambio solo se consumen cuando se haya realizado el intercambio.

¡En el último episodio de TV Royale tenéis toda la información!