¿Qué pasará con tus trofeos?
Con la llegada del camino de leyendas, las ligas ya no formarán parte del camino de trofeos, y quizá te estés preguntando qué será de tus trofeos o de tus resultados del final de temporada cuando se lance la actualización.
CUANDO SE LANCE LA ACTUALIZACIÓN
El 26 de octubre (día de la actualización), reiniciaremos los trofeos de todos los jugadores en las ligas actuales. El procedimiento será como el que se lleva a cabo habitualmente al final de cada temporada, así que podréis recoger las recompensas a partir de 5000 trofeos.
Sin embargo, en lugar de usar tu último número de trofeos, usaremos tu máximo de trofeos, y el contador de trofeos después del reinicio se limitará a 6600 trofeos.
Conservarás todas tus insignias y logros anteriores, pero la temporada actual no contará. Esto significa, por ejemplo, que si te encuentras en el primer puesto de la liga cuando se realice el reinicio, esto no se tendrá en cuenta y no recibirás la insignia correspondiente (Número 1). Esto se debe a que no es una temporada completa.
Tu máximo de trofeos y tu clasificación más alta de la temporada (en el caso de que la tengas) aparecerán en tu perfil del jugador, en el apartado de «Estadísticas».
Se podrá jugar en el camino de leyendas en cuanto se lance la actualización, con una temporada completa disponible llena de recompensas. Sin embargo, la temporada será más corta de lo habitual: durará 12 días.
INICIO DE LA PRIMERA TEMPORADA DE CLASIFICACIÓN COMPLETA
El 7 de noviembre comenzará la primera temporada de clasificación completa del Camino de Leyendas, y tus trofeos no se reiniciarán. ¡Podrás continuar tu viaje en el camino de trofeos!
En el camino de leyendas, todos los jugadores empezarán en Combatientes I (la primera liga) y obtendrán multiplicadores de victorias según su puesto al final de la temporada de prueba. Los primeros clasificados recibirán la insignia apropiada según su clasificación final en la temporada de prueba.
¡Puedes encontrar más información sobre el camino de leyendas y los multiplicadores de victorias en este artículo sobre la Actualización!