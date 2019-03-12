¡World Cyber Games de 2019!
Festival World Cyber Games (WCG)
¡WCG ha anunciado recientemente que Clash Royale será uno de los juegos presentes en el WCG 2019 en Xi’an!
Es un honor para nosotros haber sido considerados y aceptados para hacer parte del WCG 2019 - gracias a todos los jugadores de Clash Royale, los fans, creadores de contenido, equipos, organizadores de torneos y a los pros… Clash Royale nunca hubiera conseguido esto sin vuestra ayuda y dedicación en crear una mejor comunidad y escena competitiva.
Detalles del WCG 2019 Xi’an
WCG es considerado uno de los mejores eventos de esports, además de ser uno de los primeros. Conocido por ser anfitrión de algunos de los juegos más competitivos de varias plataformas, WCG orgullosamente tendrá dos actividades competitivas para Clash Royale.
1) Participación abierta
Cualquier jugador, novato o profesional, podrá participar en esta competición global (atención: los jugadores de la CRL no podrán competir en este segmento porque … lee el punto 2). Más detalles sobre la clasificatoria y logísticas serán anunciados en breve.
*Consejo: ¿Quieres calificarte? Empieza a entrenar para un cierto desafío…
2) Competición nacional
Los 3 mejores equipos de la temporada de primavera de la CRL de cada región (CRL Oeste, CRL Asia y CRL China) vendrán juntos como un único equipo para representar a su región en la Gran Final. Después de varias rondas, 2 equipos llegarán a las finales… y solo una región saldrá coronada como la mejor del mundo.
Más detalles sobre los torneos de Clash Royale en WCG estarán disponibles en breve aquí
Cuándo
18 a 21 de julio, 2019
Donde
Qujiang International Conference Center Xi’an, China
¡Esperamos que esto sea tan excitante para vosotros como está siendo para nosotros!
Nos vemos en la Arena del WCG de Xi’an, El Equipo de Esports Clash Royale