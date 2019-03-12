Detalles del WCG 2019 Xi’an

WCG es considerado uno de los mejores eventos de esports, además de ser uno de los primeros. Conocido por ser anfitrión de algunos de los juegos más competitivos de varias plataformas, WCG orgullosamente tendrá dos actividades competitivas para Clash Royale.

1) Participación abierta

Cualquier jugador, novato o profesional, podrá participar en esta competición global (atención: los jugadores de la CRL no podrán competir en este segmento porque … lee el punto 2). Más detalles sobre la clasificatoria y logísticas serán anunciados en breve.



*Consejo: ¿Quieres calificarte? Empieza a entrenar para un cierto desafío…



2) Competición nacional



Los 3 mejores equipos de la temporada de primavera de la CRL de cada región (CRL Oeste, CRL Asia y CRL China) vendrán juntos como un único equipo para representar a su región en la Gran Final. Después de varias rondas, 2 equipos llegarán a las finales… y solo una región saldrá coronada como la mejor del mundo.



Más detalles sobre los torneos de Clash Royale en WCG estarán disponibles en breve aquí



Cuándo



18 a 21 de julio, 2019



Donde



Qujiang International Conference Center Xi’an, China

¡Esperamos que esto sea tan excitante para vosotros como está siendo para nosotros!

Nos vemos en la Arena del WCG de Xi’an, El Equipo de Esports Clash Royale