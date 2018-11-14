14 nov 2018
Blog – Clash Royale
¡Ya está aquí Brawl Stars!
Frenéticas batallas multijugador de los creadores de Clash Royale, Clash of Clans y Boom Beach
Pelea junto con tus amigos o en solitario en una gran variedad de modos de juego de menos de tres minutos.
Crea o únete a una banda para compartir estrategias y pelear juntos.
Desbloquea y mejora potentes Brawlers que cuentan con superataques devastadores.
Colecciona aspectos exclusivos para que tus personajes destaquen en el campo de batalla.
Regístrate cuanto antes y consigue el aspecto exclusivo Shelly estrella cuando Brawl Stars esté disponible.
Hay más detalles en la página web. Brawl Stars no estará disponible en Irán ni en China continental en el lanzamiento.