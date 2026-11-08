Estamos a punto de llevar la competitividad a un nuevo nivel con las competiciones de temporada. Prepárate para librar duelos cara a cara y conseguir montones de recompensas.

En Contienda por la corona competirás en diferentes ligas, en las que se te asignarán jugadores con un nivel parecido al tuyo.

Puedes participar a partir de la arena 17, con 6000 trofeos.

Mazo de duelo

Los torneos de la Contienda por la corona se juegan con el formato de duelos: un enfrentamiento al mejor de tres que se juega con mazos prediseñados. Por eso, antes de entrar en la competición, es necesario que crees tu mazo de duelo.

Este se compone de 4 mazos separados con 8 cartas cada uno, las cuales no podrán aparecer repetidas en ninguno. Los encontrarás en la esquina superior derecha de tu mazo.

Dado que los duelos se disputan al mejor de tres, también tienes la opción de crear solo 3 mazos. Sin embargo, cuantos más crees, mayor flexibilidad tendrás a la hora de contrarrestar las estrategias de tu adversario.

En resumen: tendrás 24 cartas únicas distribuidas en 3 mazos, o 32 cartas distribuidas en 4.

¿Necesitas ayuda para crear tus mazos?

Despídete de tus preocupaciones, porque podrás contar con la ayuda del nuevo asistente de mazos, ahora mejorado.

Esta herramienta es capaz de generar un mazo desde cero basándose en tu colección, y también puede darte algunos consejos de uso. Además, si tienes una carta clave sin la que no puedes vivir, ¡puedes pedirle al asistente que cree un mazo a partir de ella! También tiene en cuenta las cartas que tengas en otros mazos a la hora de hacerte alguna recomendación. Así te será más fácil construir un mazo único y con las mejores sinergias.

Ligas

Cuando te unas a la Contienda por la corona por primera vez, entrarás directamente a una liga.

Existen 13 de ellas en total, y cada una cuenta con jugadores de niveles similares.

Tus logros son los que determinarán tu liga: cuando te unas a un torneo de la Contienda por la corona, el juego hará un cálculo estimado de tu nivel de habilidad teniendo en cuenta el progreso que hayas hecho en el Camino de trofeos, tu puntuación más alta y las veces que hayas llegado a Campeones definitivos, así como los resultados que hayas obtenido en los duelos de Contienda por la corona, si has jugado alguno.

Podrás subir de posición en la liga al inicio de cada torneo, y cuando comience una nueva temporada, se volverá a calcular tu puesto. Eso significa que los nuevos logros y los resultados anteriores obtenidos en la Contienda por la corona son los que determinarán si empiezas en una liga superior o inferior.