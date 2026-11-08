¡Contienda por la corona!
Estamos a punto de llevar la competitividad a un nuevo nivel con las competiciones de temporada. Prepárate para librar duelos cara a cara y conseguir montones de recompensas.
En Contienda por la corona competirás en diferentes ligas, en las que se te asignarán jugadores con un nivel parecido al tuyo.
Puedes participar a partir de la arena 17, con 6000 trofeos.
Mazo de duelo
Los torneos de la Contienda por la corona se juegan con el formato de duelos: un enfrentamiento al mejor de tres que se juega con mazos prediseñados. Por eso, antes de entrar en la competición, es necesario que crees tu mazo de duelo.
Este se compone de 4 mazos separados con 8 cartas cada uno, las cuales no podrán aparecer repetidas en ninguno. Los encontrarás en la esquina superior derecha de tu mazo.
Dado que los duelos se disputan al mejor de tres, también tienes la opción de crear solo 3 mazos. Sin embargo, cuantos más crees, mayor flexibilidad tendrás a la hora de contrarrestar las estrategias de tu adversario.
En resumen: tendrás 24 cartas únicas distribuidas en 3 mazos, o 32 cartas distribuidas en 4.
¿Necesitas ayuda para crear tus mazos?
Despídete de tus preocupaciones, porque podrás contar con la ayuda del nuevo asistente de mazos, ahora mejorado.
Esta herramienta es capaz de generar un mazo desde cero basándose en tu colección, y también puede darte algunos consejos de uso. Además, si tienes una carta clave sin la que no puedes vivir, ¡puedes pedirle al asistente que cree un mazo a partir de ella! También tiene en cuenta las cartas que tengas en otros mazos a la hora de hacerte alguna recomendación. Así te será más fácil construir un mazo único y con las mejores sinergias.
Ligas
Cuando te unas a la Contienda por la corona por primera vez, entrarás directamente a una liga.
Existen 13 de ellas en total, y cada una cuenta con jugadores de niveles similares.
Tus logros son los que determinarán tu liga: cuando te unas a un torneo de la Contienda por la corona, el juego hará un cálculo estimado de tu nivel de habilidad teniendo en cuenta el progreso que hayas hecho en el Camino de trofeos, tu puntuación más alta y las veces que hayas llegado a Campeones definitivos, así como los resultados que hayas obtenido en los duelos de Contienda por la corona, si has jugado alguno.
Podrás subir de posición en la liga al inicio de cada torneo, y cuando comience una nueva temporada, se volverá a calcular tu puesto. Eso significa que los nuevos logros y los resultados anteriores obtenidos en la Contienda por la corona son los que determinarán si empiezas en una liga superior o inferior.
Las ligas de la 1 a la 8 son independientes y se llaman de la siguiente manera: liga de Dagas, liga de Tortitas, liga de Bigotes, liga Mágica, liga de Martillos, liga de Armaduras, liga Fantasmal y liga de Reinas.
¡Las ligas de la 9 a la 13 conforman la todopoderosa liga de Reyes! Si perteneces a esta liga, los fines de semana de duelos podrás competir contra jugadores de cualquier liga que forme parte de la de Reyes. Esto no se aplica a los grandes duelos de los fines de semana.
Niveles de las cartas
La Contienda por la corona utiliza tus niveles de colección de cartas en cada partida. Para que la competición esté equilibrada entre las distintas ligas, cada una de ellas cuenta con su propio límite de nivel de carta, que va del nivel 11 en las ligas inferiores hasta el 16 en las más altas.
Límite de nivel por liga
|Liga
|Nivel máximo
|1–2
|11
|3–4
|12
|5–6
|13
|7
|14
|8
|15
|9–13 (liga de Reyes)
|16
Contienda por la corona
En cada temporada habrá 3 o 4 fines de semana de duelo. Los duelos normales se librarán durante los primeros fines de semana, luego le seguirá el gran duelo y concluirá con un fin de semana de descanso.
El número de fines de semana de duelos variará en función de lo que dure la temporada. A continuación, podrás ver cómo se desarrollarán las temporadas.
Temporada de 4 semanas
Semana 1: duelo
Semana 2: duelo
Semana 3: gran duelo
Semana 4: descanso
Temporada de 5 semanas
Semana 1: duelo
Semana 2: duelo
Semana 3: duelo
Semana 4: gran duelo
Semana 5: descanso
Los torneos están activos durante 72 horas, desde el viernes a las 09:00 UTC hasta el lunes a las 09:00 UTC.
Fines de semana de duelos
Los duelos serán el evento más habitual, y tendrán lugar 2 o 3 veces al mes. Tu objetivo durante esos fines de semana es ganar 8 partidas antes de que te derroten 3 veces.
Al igual que en los desafíos, las recompensas no estarán disponibles tras completar cada victoria. En su lugar, se combinarán y podrás reclamarlas cuando termines tu participación, ya sea tras obtener las 8 victorias o haber sufrido 3 derrotas. ¡Cuantas más victorias obtengas, mejores serán las recompensas!
Fin de semana del gran duelo
¡Es hora de que presumas de tu destreza en los duelos!
Los grandes duelos son el escalafón más alto en los torneos mensuales, donde encontrarás recompensas que no querrás perderte por nada del mundo.
A diferencia de los fines de semana de duelos, obtendrás las recompensas unos días después de finalizar el evento.
Además, existen diferentes formatos en función de la liga en la que compitas. Consulta aquí el formato que jugarás según tu liga:
Desde la liga de Dagas hasta la liga de Reinas (ligas de la 1 a la 8)
En este caso, el evento es similar a los duelos normales, aunque más grande. En lugar de 8 victorias y 3 derrotas, tu objetivo es ganar 12 partidas antes de sufrir 4 derrotas.
Al igual que en los torneos de duelos, cuantas más victorias obtengas, mayores serán las recompensas.
Liga de Reyes (ligas de la 9 a la 13)
La liga de Reyes está reservada a los mejores, y en ella hay mucho en juego, incluida una clasificación. ¿O deberíamos decir... clasificaciones?
En la liga de Reyes, seguirás jugando hasta disputar un máximo de 20 batallas. Sin embargo, no serán lo único que determine tu posición en la clasificación. También habrá un límite máximo de victorias, por lo que muchos jugadores quedarán empatados. Estos son los desempates que ayudarán a determinar tu posición general:
1. Menos derrotas.
2. Más victorias en total en batallas individuales durante tus duelos.
3. Rivales más fuertes derrotados.
4. Alcanzar primero la puntuación final.
Recompensas
En la Contienda por la corona, la habilidad es lo más importante, y las recompensas estarán a la altura de los desafíos. Avanza hacia la cima para desbloquear recompensas más jugosas en cada una de las ligas.
Echa un vistazo a las recompensas que podrás obtener durante los fines de semana de duelos:
Recompensas de los duelos
|Liga de Dagas
|Liga de Tortitas
|Liga de Bigotes
|Liga Mágica
|Liga de Martillos
|Liga de Armaduras
|Liga Fantasmal
|Liga de Reinas
|Liga de Reyes
|8 victorias
|8 cartas épicas aleatorias80 cartas especiales aleatorias200 cartas comunes aleatorias4800 de oroEstandarte completo
|400 comodines comunes12 cartas épicas aleatorias100 cartas especiales aleatorias10 000 de oroEstandarte completo
|100 comodines especiales800 comodines comunes16 cartas épicas aleatorias20 000 de oroEstandarte completo
|16 comodines épicos140 comodines especiales1200 comodines comunes28 000 de oroEstandarte completo
|20 comodines épicos260 comodines especiales4 cartas legendarias aleatorias30 000 de oroEstandarte completo
|4 comodines legendarios40 comodines épicos280 comodines especiales40 000 de oroEstandarte completo
|4 comodines legendarios60 comodines épicos4 cartas de campeones aleatorias44 000 de oroEstandarte completo
|4 comodines de campeones4 comodines legendarios80 comodines épicos60 000 de oroEstandarte completo
|8 comodines de campeones8 comodines legendarios100 comodines épicos120 000 de oroEstandarte completo
|7 victorias
|4 cartas épicas aleatorias40 cartas especiales aleatorias100 cartas comunes aleatorias2400 de oroEstandarte completo
|200 comodines comunes6 cartas épicas aleatorias50 cartas especiales aleatorias5000 de oroEstandarte completo
|50 comodines especiales400 comodines comunes8 cartas épicas aleatorias10 000 de oroEstandarte completo
|8 comodines épicos70 comodines especiales600 comodines comunes14 000 de oroEstandarte completo
|10 comodines épicos130 comodines especiales2 cartas legendarias aleatorias15 000 de oroEstandarte completo
|2 comodines legendarios20 comodines épicos140 comodines especiales20 000 de oroEstandarte completo
|2 comodines legendarios30 comodines épicos2 cartas de campeones aleatorias22 000 de oroEstandarte completo
|2 comodines de campeones2 comodines legendarios40 comodines épicos30 000 de oroEstandarte completo
|4 comodines de campeones4 comodines legendarios50 comodines épicos60 000 de oroEstandarte completo
|6 victorias
|2 cartas épicas aleatorias20 cartas especiales aleatorias50 cartas comunes aleatorias1200 de oroEstandarte completo
|100 comodines comunes3 cartas épicas aleatorias25 cartas especiales aleatorias2500 de oroEstandarte completo
|25 comodines especiales200 comodines comunes4 cartas épicas aleatorias5000 de oroEstandarte completo
|4 comodines épicos35 comodines especiales300 comodines comunes7000 de oroEstandarte completo
|5 comodines épicos65 comodines especiales1 carta legendaria aleatoria7500 de oroEstandarte completo
|1 comodín legendario10 comodines épicos70 comodines especiales10 000 de oroEstandarte completo
|1 comodín legendario15 comodines épicos1 carta de campeones aleatoria11 000 de oroEstandarte completo
|1 comodín de campeones1 comodín legendario20 comodines épicos15 000 de oroEstandarte completo
|2 comodines de campeones2 comodines legendarios25 comodines épicos30 000 de oroEstandarte completo
|5 victorias
|6 cartas especiales aleatorias45 cartas comunes aleatorias340 de oroMarco de estandarte
|7 cartas especiales aleatorias55 cartas comunes aleatorias410 de oroMarco de estandarte
|9 cartas especiales aleatorias75 cartas comunes aleatorias550 de oroMarco de estandarte
|1 carta épica aleatoria30 cartas especiales aleatorias80 cartas comunes aleatorias1300 de oroMarco de estandarte
|3 cartas épicas aleatorias35 cartas especiales aleatorias130 cartas comunes aleatorias2200 de oroMarco de estandarte
|4 cartas épicas aleatorias45 cartas especiales aleatorias180 cartas comunes aleatorias2700 de oroMarco de estandarte
|5 cartas épicas aleatorias50 cartas especiales aleatorias220 cartas comunes aleatorias3100 de oroMarco de estandarte
|6 cartas épicas aleatorias75 cartas especiales aleatorias240 cartas comunes aleatorias3900 de oroMarco de estandarte
|8 cartas épicas aleatorias85 cartas especiales aleatorias350 cartas comunes aleatorias4000 de oroMarco de estandarte
|4 victorias
|3 cartas especiales aleatorias40 cartas comunes aleatorias250 de oroMarco de estandarte
|4 cartas especiales aleatorias50 cartas comunes aleatorias320 de oroMarco de estandarte
|8 cartas especiales aleatorias60 cartas comunes aleatorias460 de oroMarco de estandarte
|25 cartas especiales aleatorias75 cartas comunes aleatorias950 de oroMarco de estandarte
|2 cartas épicas aleatorias30 cartas especiales aleatorias80 cartas comunes aleatorias1400 de oroMarco de estandarte
|3 cartas épicas aleatorias40 cartas especiales aleatorias85 cartas comunes aleatorias1800 de oroMarco de estandarte
|4 cartas épicas aleatorias45 cartas especiales aleatorias190 cartas comunes aleatorias2100 de oroMarco de estandarte
|5 cartas épicas aleatorias70 cartas especiales aleatorias200 cartas comunes aleatorias2500 de oroMarco de estandarte
|6 cartas épicas aleatorias80 cartas especiales aleatorias230 cartas comunes aleatorias2600 de oroMarco de estandarte
|3 victorias
|2 cartas especiales aleatorias35 cartas comunes aleatorias200 de oroMarco de estandarte
|3 cartas especiales aleatorias45 cartas comunes aleatorias240 de oroMarco de estandarte
|5 cartas especiales aleatorias55 cartas comunes aleatorias360 de oroMarco de estandarte
|20 cartas especiales aleatorias60 cartas comunes aleatorias670 de oroMarco de estandarte
|1 carta épica aleatoria25 cartas especiales aleatorias880 de oroMarco de estandarte
|2 cartas épicas aleatorias35 cartas especiales aleatorias1100 de oroMarco de estandarte
|3 cartas épicas aleatorias40 cartas especiales aleatorias100 cartas comunes aleatorias1300 de oroMarco de estandarte
|4 cartas épicas aleatorias65 cartas especiales aleatorias1600 de oroMarco de estandarte
|5 cartas épicas aleatorias75 cartas especiales aleatorias1700 de oroMarco de estandarte
|2 victorias
|1 carta especial aleatoria30 cartas comunes aleatorias150 de oroMarco de estandarte
|2 cartas especiales aleatorias40 cartas comunes aleatorias200 de oroMarco de estandarte
|3 cartas especiales aleatorias50 cartas comunes aleatorias270 de oroMarco de estandarte
|15 cartas especiales aleatorias55 cartas comunes aleatorias460 de oroMarco de estandarte
|20 cartas especiales aleatorias60 cartas comunes aleatorias560 de oroMarco de estandarte
|25 cartas especiales aleatorias65 cartas comunes aleatorias710 de oroMarco de estandarte
|30 cartas especiales aleatorias70 cartas comunes aleatorias880 de oroMarco de estandarte
|1 carta épica aleatoria40 cartas especiales aleatorias1100 de oroMarco de estandarte
|2 cartas épicas aleatorias45 cartas especiales aleatorias1200 de oroMarco de estandarte
|1 victoria
|25 cartas comunes aleatorias110 de oroMarco de estandarte
|35 cartas comunes aleatorias150 de oroMarco de estandarte
|45 cartas comunes aleatorias190 de oroMarco de estandarte
|10 cartas especiales aleatorias250 de oroMarco de estandarte
|15 cartas especiales aleatorias380 de oroMarco de estandarte
|20 cartas especiales aleatorias500 de oroMarco de estandarte
|25 cartas especiales aleatorias630 de oroMarco de estandarte
|30 cartas especiales aleatorias750 de oroMarco de estandarte
|40 cartas especiales aleatorias760 de oroMarco de estandarte
|0 victorias
|Marco de estandarte
|Marco de estandarte
|Marco de estandarte
|Marco de estandarte
|Marco de estandarte
|Marco de estandarte
|Marco de estandarte
|Marco de estandarte
|Marco de estandarte
Continúa perfeccionando tus habilidades y lucha por alcanzar la liga de Reyes para llevarte los mejores premios.
Y prepárate, ¡porque las recompensas del gran duelo son incluso mejores! Si consigues un buen puesto en la liga de Reyes, tendrás la oportunidad de llevarte un Pass Royale, además de disfrutar del resto de recompensas. El Pass Royale estará disponible en tu Supercell ID, así que podrás activarlo cuando quieras.
Presta mucha atención, porque las recompensas del gran duelo se desvelarán cuando se acerque la fecha...
Con la nueva Contienda por la corona, la intención es ofrecer competiciones más duras para diferentes tipos de jugadores, ya sean novatos o hayan alcanzado Campeones definitivos, de la mano de torneos periódicos y poniendo a prueba sus habilidades a nivel competitivo.
Y esto solo es el principio. Mientras seguimos mejorando Contienda por la corona, nos encantaría escuchar las opiniones de la comunidad. ¡Participa, compite y comparte tus comentarios en Discord y Reddit!
¡Nos vemos en la arena!
El equipo de Clash Royale