A partir de la actualización del 1 de diciembre, se pondrá fin a la compatibilidad de todos los dispositivos con iOS 14 y versiones anteriores, además de aquellos dispositivos con Android 7.0 (Nougat) y versiones anteriores.

Hemos tomado esta decisión basándonos en cuestiones de rendimiento y en las limitaciones técnicas de los sistemas operativos antiguos. Por lo tanto, los jugadores que utilicen dispositivos con estas versiones ya no podrán jugar a Clash Royale a menos que los actualicen a una versión compatible.

iOS: Los dispositivos con iOS 14 o una versión anterior deberán actualizarse a iOS 15 o una versión posterior .

Android: Los dispositivos con Android 7.0 o una versión anterior deberán actualizarse a Android 8.0 o una versión posterior.

Qué debes hacer

Si tu dispositivo tiene instalada una de las versiones afectadas, te recomendamos que lo actualices antes del 1 de diciembre para que puedas seguir jugando a Clash Royale.

Puedes encontrar las instrucciones sobre cómo actualizar tu dispositivo en la página de soporte de Apple o en la página de asistencia de Google.

Si no puedes actualizar tu dispositivo a una versión compatible, deberás utilizar un dispositivo compatible para seguir jugando. Antes de cambiar de dispositivo, asegúrate de que tu cuenta está vinculada a Supercell ID para no perder tu progreso.

Puedes encontrar más información sobre cómo transferir tu partida a un nuevo dispositivo o vincular tu cuenta a un Supercell ID en nuestra página de preguntas frecuentes.

Gracias por tu comprensión.

El equipo de Clash Royale