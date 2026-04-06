Nueva temporada: Festival de globos
¡Esta temporada, surcaremos los cielos! En este artículo, te contamos todo lo que necesitas saber sobre la próxima temporada.
Nueva evolución: horda de esbirros
Nuevo héroe: globo bombástico
Evento de la comunidad: carrera de globos
Modos de juego y desafíos
Liga de triple elección
Torneo mundial
Mercado de festival
Búsquedas de coronas
El viaje del clan
NUEVA EVOLUCIÓN Y NUEVO HÉROE
Evolución de la horda de esbirros
Ya eran bastante gamberros, pero ahora, además, son invisibles.
¡En vez de confiar en la superioridad numérica, la horda de esbirros evoluciona! Ahora, cada esbirro se vuelve invisible e invencible durante unos segundos después de sufrir daño. Pero el poder siempre tiene un precio. Cuando están de incógnito, su ataque y su velocidad de movimiento disminuyen.
La evolución de la horda de esbirros estará disponible desde el principio de la temporada como una opción del Pass Royale o puedes desbloquearla con 6 fragmentos de comodín.
Globo bombástico héroe
Habilidad: cadetes de ultratumba
¿Están lloviendo... huesos?
¿Creías que lo habías visto todo? Pues no. Ahora los esqueletos saltan de los globos bombásticos, se estrellan contra el objetivo más cercano, infligen daño al aterrizar y siguen luchando a pie.
Nada de trucos. Simple aerodinámica.
Al igual que la evolución de la horda de esbirros, puedes desbloquear el globo bombástico héroe al instante, eligiéndolo como recompensa del Pass Royale, o bien adquirirlo en la tienda por 200 monedas de héroe desde el primer día.
EVENTO DE LA COMUNIDAD
Carrera de globos: del 20 al 27 de abril
¡Hasta el cielo y más allá! Únete a la comunidad para conseguir que el globo azul cruce la línea de meta antes que los rojos.
¡Cuantas más batallas ganes, más avanzará tu globo! También puedes conseguir puntos extra animando a tu equipo.
¡Pronto desvelaremos más detalles sobre el evento y las recompensas!
MODOS DE JUEGO Y DESAFÍOS
Modo de elección de héroes: del 6 al 13 de abril
Una elección clásica, pero ¡supercargada! Elige tu mazo y descubre el potencial del nuevo globo bombástico héroe.
Arena inundada de elección: del 27 de abril al 4 de mayo
¡La arena está inundada, pero la batalla continúa! Elige un conjunto de hechizos y tropas aéreas para conseguir que tus rivales se estrellen.
Desafío: del 1 al 4 de mayo
Recompensa: estandarte de batalla (marco y adorno) y reacción.
LIGA COMPETITIVA
Liga de triple elección: del 17 al 26 de abril
¡Regresa la triple elección, ahora con recompensas y una clasificación global!
Construye tu mazo seleccionando las cartas de una en una entre conjuntos de tres. También verás las opciones de tus rivales, así que elige estratégicamente y supéralos incluso antes de empezar.
¡Obtén la insignia de liga logrando 15 victorias, y queda entre los 10 000 mejores para conseguir la insignia de la clasificación de triple elección!
TORNEO MUNDIAL
Torneo real: del 8 al 13 de abril
En este torneo mundial, jugarás a una versión sin restricciones ni modificaciones de Clash Royale, con todo desbloqueado (cartas, evoluciones y héroes), pero limitado al nivel 11.
Gana batallas para desbloquear recompensas. Cuando consigas 12 victorias, empezará el verdadero desafío: ascender en la clasificación para demostrar que no hay nadie que pueda contigo.
¡También puedes conseguir una insignia del torneo real! ¡Y una de la clasificación si quedas entre los 10 000 mejores!
MERCADO DE FESTIVAL
¡Esta temporada, llega un nuevo mercado a la arena!
¡Elige tus propias recompensas entre un montón de artículos supergeniales! Hay algo para todos: recursos, cartas, cofres de la suerte y personalizaciones.
Las fichas de festival son una divisa disponible por tiempo limitado, que puedes conseguir en eventos, en la tienda y a través de promociones y sorteos. ¡Piensa bien en qué gastarlas!
Como en cualquier gran festival, hay muchos puestos que explorar. Avanza en el mercado y gasta fichas de festival para desbloquear nuevos niveles de recompensas. Cada página es mejor que la anterior, así que planifica tu camino y ve a por los premios que más te interesen.
Llega a la última página del mercado de festival para desbloquear la recompensa definitiva: un cofre de la suerte mágico de cinco estrellas. ¡Tienes la temporada entera, así que manos a la obra!
BÚSQUEDAS DE CORONAS
Esta temporada trae varias búsquedas de coronas llenas de recompensas increíbles:
Caja de evolución
Fichas de festival
Cofres de la suerte mágicos
Personalizaciones
¡Y más!
EL VIAJE DEL CLAN
¡Dos travesías épicas por los mares reales zarparán esta temporada! Si todavía no estás en un clan, ¡únete a uno antes de que sea tarde! Si no sabes qué clan elegir, únete a nuestro servidor de Discord para encontrar el que mejor se adapte a ti.
Como siempre, queremos saber lo que opinas sobre los nuevos eventos y opciones, así que ve a nuestro Reddit para contarnos qué te parecen las novedades de Clash Royale.
¡Nos vemos en la arena!
El equipo de Clash Royale