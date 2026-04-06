¿Creías que lo habías visto todo? Pues no. Ahora los esqueletos saltan de los globos bombásticos, se estrellan contra el objetivo más cercano, infligen daño al aterrizar y siguen luchando a pie.

Nada de trucos. Simple aerodinámica.

Al igual que la evolución de la horda de esbirros, puedes desbloquear el globo bombástico héroe al instante, eligiéndolo como recompensa del Pass Royale, o bien adquirirlo en la tienda por 200 monedas de héroe desde el primer día.

EVENTO DE LA COMUNIDAD

Carrera de globos: del 20 al 27 de abril

¡Hasta el cielo y más allá! Únete a la comunidad para conseguir que el globo azul cruce la línea de meta antes que los rojos.

¡Cuantas más batallas ganes, más avanzará tu globo! También puedes conseguir puntos extra animando a tu equipo.

¡Pronto desvelaremos más detalles sobre el evento y las recompensas!

MODOS DE JUEGO Y DESAFÍOS

Modo de elección de héroes: del 6 al 13 de abril

Una elección clásica, pero ¡supercargada! Elige tu mazo y descubre el potencial del nuevo globo bombástico héroe.

Arena inundada de elección: del 27 de abril al 4 de mayo

¡La arena está inundada, pero la batalla continúa! Elige un conjunto de hechizos y tropas aéreas para conseguir que tus rivales se estrellen.