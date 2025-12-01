Nueva temporada: fiestas heroicas
En este artículo te contamos todo lo que necesitas saber sobre la próxima temporada:
Héroes nuevos: mini P.E.K.K.A., mosquetera, gigante y caballero
Evento festivo especial: doce días de Clashmas
Modos de juego y desafíos
Búsquedas de coronas
Liga 2c2
El viaje del clan
HÉROES NUEVOS
Mini P.E.K.K.A. héroe
¡A la cocina!
Este héroe te sirve a los enemigos en bandeja de plata. El mini P.E.K.K.A. héroe come tortitas para subir de nivel; cuanto más tiempo esperes, más tortitas cocinará y más niveles subirá. ¡Pero no dejes que pase demasiado tiempo! Solo puede digerir 5 tortitas y subir un máximo de 5 niveles.
Mosquetera heroína
¡Cuidado con esa estructura explosiva!
La mosquetera heroína ataca por partida doble: frente a ella aparece una torreta que dispara a corto alcance, inflige daño en el área de efecto y, sobre todo, defiende el honor de su dueña.
Gigante héroe
¡Todo un peso pesado!
El brazo del gigante héroe es una amenaza en toda regla. Activa su habilidad para lanzar al otro lado de la arena a la tropa enemiga con más puntos de vida, que quedará aturdida y recibirá daño al aterrizar.
Caballero héroe
¡A por él!
El resto de bigotes palidecen ante la presencia de este héroe en la arena. El caballero héroe utiliza su irresistible bigote para atraer los ataques de los enemigos, siempre protegido por su flamante escudo.
MODOS DE JUEGO Y DESAFÍOS
Clásicos reimaginados: del 1 al 8 de diciembre.
¡Combate con tus tropas clásicas favoritas de tres formas distintas!
Desafío: del 5 al 8 de diciembre.
Recompensa: estandarte de batalla (marco y adorno) y reacción.
Puercos festivos: del 8 al 15 de noviembre.
¡Papá Montapuercos está en camino! Para estas fiestas te deseamos victorias, turrones ¡y recompensas a montones!
Desafío: del 12 al 15 de noviembre.
Recompensa: estandarte de batalla (marco y adorno) y reacción.
BÚSQUEDAS DE CORONAS
¿Quieres más recompensas? ¡Pues esto te va a encantar! Esta temporada trae varias búsquedas de coronas llenas de recompensas increíbles:
200 fragmentos de héroe (1 héroe completo)
3 fragmentos de la evolución del horno
Cofres de la suerte de jengibre
Personalizaciones divertidas
¡Y más!
DOCE DÍAS DE CLASHMAS
¿Cuándo? A partir del 14 de diciembre.
El 12.º día de Clashmas llega un regalo especial: ¡un cofre de la suerte mágico de 5 estrellas!
El rey sabe muy bien quién ha estado durmiéndose en los laureles y quién lo ha dado todo combatiendo en la arena, ¡así que gana coronas para recibir el regalo definitivo de Clashmas!
LIGA 2C2
Únete a tus amigos y sube en la clasificación para alcanzar la Liga Competitiva. ¡Llega hasta la cima y demuestra qué dúo es invencible!
EL VIAJE DEL CLAN
Esta temporada, prepárate para surcar los mares en dos viajes. Si todavía no estás en un clan, ¡únete a uno antes de que sea tarde! Únete a nuestro servidor de Discord para encontrar el clan que mejor se adapte a ti.
Como siempre, queremos saber lo que opinas sobre los nuevos eventos y opciones, así que ve a nuestro Reddit para contarnos qué te parecen las novedades de Clash Royale.
¡Nos vemos en la arena!
El equipo de Clash Royale