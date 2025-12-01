BÚSQUEDAS DE CORONAS

¿Quieres más recompensas? ¡Pues esto te va a encantar! Esta temporada trae varias búsquedas de coronas llenas de recompensas increíbles:

200 fragmentos de héroe (1 héroe completo)

3 fragmentos de la evolución del horno

Cofres de la suerte de jengibre

Personalizaciones divertidas

¡Y más!

DOCE DÍAS DE CLASHMAS

¿Cuándo? A partir del 14 de diciembre.

El 12.º día de Clashmas llega un regalo especial: ¡un cofre de la suerte mágico de 5 estrellas!

El rey sabe muy bien quién ha estado durmiéndose en los laureles y quién lo ha dado todo combatiendo en la arena, ¡así que gana coronas para recibir el regalo definitivo de Clashmas!