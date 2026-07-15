Hemos leído los comentarios de la comunidad y sabemos lo frustrante que ha sido el requisito de trofeos para desbloquear el modo competitivo, ya que muchos jugadores se quedaban muy cerca de conseguir los trofeos necesarios para al final perder sus trofeos o ver que el número requerido crecía al comienzo de una nueva temporada.

Para que los jugadores tengan más oportunidades de ponerse al día y de acceder al modo competitivo a un ritmo más asequible, hemos reducido el requisito de trofeos a 13 000 a partir de hoy. También hemos aumentado el tiempo entre cada aumento de los trofeos necesarios a 2 meses hasta que volvamos a alcanzar los 14 000 trofeos.

El nuevo requisito de trofeos ya está disponible, e irá aumentando de la siguiente forma:

Julio y agosto: 13 000 trofeos

Septiembre y octubre: 13 500 trofeos

Noviembre: 14 000 trofeos

Este no será el último cambio que reciba el modo competitivo. Seguiremos pendientes de la experiencia de los jugadores, leyendo sus comentarios y realizando los ajustes necesarios. Tenemos planeado lanzar más actualizaciones para mejorar la experiencia competitiva de los jugadores de mayor nivel más adelante este año.

¡Nos vemos en la arena!

El equipo de Clash Royale