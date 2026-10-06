Ajustes de equilibrio de octubre
Ajustes de equilibrio del 6 de octubre
DEBILITACIONES ⬇️
Mago de hielo héroe
Se ha reducido el daño de congelación en un 49 % (de 89 a 46).
El mago de hielo héroe asegura que su amiguito helado es muy congelador y poco mordedor, pero nadie se lo cree. El aliado álgido ya no eliminará a los esqueletos y a los murciélagos con su congelación.
Evolución del cañón
Se ha reducido el daño del bombardeo en un 7 %, de 281 a 261.
El esbirro gigante es el nuevo rey del mundo, y todos los demás son sus súbditos... Salvo el cañón evolucionado, que sigue siendo la mejor estructura del juego. Su bombardeo seguirá eliminando al duende lanzadardos, pero será un poco menos eficaz contra las grandes ofensivas.
Barril de bárbaro
Se ha reducido el daño en un 8 % (de 232 a 215).
Tras las mejoras a los bárbaros, su primito aficionado al "rock and roll" se convirtió en el hechizo pequeño favorito tanto de los mazos de ciclado como de los de control. Ya no podrá contrarrestar por completo a los rompemuros.
Recolector de elixir
Se ha aumentado el tiempo de vida en un 18 % (de 1 minuto y 33 segundos a 1 minuto y 50 segundos).
Se ha reducido la velocidad de producción en un 15 % (de 13 a 15 segundos).
Dada la mejora al trío de mosqueteras, queríamos asegurarnos de que fueran viables sin necesidad de depender del recolector de elixir. Ahora su GdE o ganancia de elixir (nos lo acabamos de inventar) será más lenta.
Esbirro gigante
Se ha reducido su velocidad de ataque en un 13 % (de 1,5 a 1,7 segundos).
El esbirro gigante era una carta clave aérea demasiado peligrosa. Hemos reducido su velocidad de ataque para que sus ataques sigan siendo gigantescos, pero con un rendimiento un poco menor.
Fantasma real
Se han reducido los puntos de vida en un 5 % (de 1210 a 1152).
El fantasma real se había alejado flotando de su lugar en los mazos de control y de irrupción en el puente y se estaba usando demasiado en los mazos de señuelos y de ciclado. Con esta debilitación de sus puntos de vida, debería ser más fácil exorcizarlo.
Esqueletos
Se ha limitado la dispersión de su generación.
Además de ser de las cartas de ciclado más útiles del juego, los esqueletos también tienen un buen desempeño como distracción y a la hora de infligir gran daño. Hemos limitado la dispersión de su generación para que sean más vulnerables al daño de área.
MEJORAS ⬆️
Barril de duendes
Se ha aumentado la velocidad de su primer ataque en un 25 %, de 0,4 a 0,5 segundos.
Excavadora de duendes
Se ha aumentado el daño que inflige a las torres de coronas al aparecer de 0 a 20.
Sabueso de lava
Se ha aumentado el daño en un 33 % (de 53 a 71).
Se ha reducido la velocidad de ataque en un 15 % (de 1,3 a 1,5 segundos).
Montacarneros
Se ha aumentado el daño en un 8 % (de 250 a 271).
Rompemuros
Se ha aumentado el daño en un 7 % (de 281 a 302).
Ballesta
Se ha aumentado el daño en un 4 % (de 58 a 61).
Hemos mejorado algunas cartas de ataque más débiles para que estén a la par con las mejores destructoras de torres del juego.
Monje
Se ha reducido el tiempo de lanzamiento de su habilidad en un 25 % (de 0,93 a 0,7 segundos).
El monje ya tiene una edad, y no es tan rápido como antes. Ahora, su protección contemplativa se activará antes y le dedicará menos tiempo a sus reflexiones.
Trío de mosqueteras
Se han aumentado los puntos de vida en un 3 % (de 883 a 906).
El trío de mosqueteras ya cuenta con una potencia de fuego envidiable, pero ahora tendrán más resistencia para potenciar aún más sus ataques.
CAMBIOS 🔃
Caballero dorado
Se ha aumentado el daño en un 5 % (de 161 a 168).
Se ha reducido el alcance de su embestida en un 9 % (de 5,5 a 5 casillas).
Hace unos meses, solucionamos un error que hizo que el caballero dorado estuviera a la par con otras cartas con embestidas. Ahora sus ataques irán dirigidos al borde del radio de colisión de las cartas en lugar de al centro de este. Hemos reducido el alcance de su embestida para compensar el alcance adicional que le aportará este cambio.
RESOLUCIÓN DE ERRORES
Evolución de los bárbaros de élite
Se ha aumentado el alcance de visión de su ataque con lanzas en un 33 % (de 4,5 a 6 casillas).
Los bárbaros de élite evolucionados ya no ignorarán a las tropas situadas fuera de su alcance de visión básico a la hora de arrojar sus lanzas.
Fantasma real
Se ha aumentado el daño en un 1 % (de 261 a 263).
Hemos aumentado el daño del fantasma real en un 1 % para solucionar una pequeña incoherencia al atacar al mago eléctrico estando al nivel 16.
¡Importante! Los valores mostrados pertenecen al nivel 11 de las cartas y, en la mayoría de los casos, los cambios en la forma básica también afectan a la evolución y la forma de héroe.
¡Nos vemos en la arena!
El equipo de Clash Royale