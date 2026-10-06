Hace unos meses, solucionamos un error que hizo que el caballero dorado estuviera a la par con otras cartas con embestidas. Ahora sus ataques irán dirigidos al borde del radio de colisión de las cartas en lugar de al centro de este. Hemos reducido el alcance de su embestida para compensar el alcance adicional que le aportará este cambio.

RESOLUCIÓN DE ERRORES