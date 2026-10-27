La evolución del espejo copia la última carta que hayas utilizado, ¡pero la hace evolucionar y le da un nivel adicional! Obviamente, la carta debe tener una evolución, pero la carta que copies con el espejo no tiene por qué estar en un hueco de evolución ni en tu colección. Si existe la evolución, la evolución del espejo hará que aparezca.

Si la carta que copias no tiene evolución, obtendrás lo mismo que con el espejo básico: la misma carta, pero con un nivel más.

La evolución del espejo estará disponible en la tienda a partir de la segunda semana de la temporada, ¡o puedes desbloquearla con fragmentos de comodín!

Evento del rey de las cartas

Del 9 de noviembre al 7 de diciembre

¿Sabías que el montapuercos no es la única carta clave de Clash Royale? Increíble, lo sabemos, pero hay muchas otras cartas que pueden ayudarte a infligir daño constante a las torres en batalla.

A partir de la segunda semana, tendrás la oportunidad de probar un conjunto diferente de cartas clave potenciadas cada semana (sin incluir al gigante ni al espejo, que estarán potenciados durante toda la temporada).

Semana 2 : ariete de batalla, montapuercos, mortero, esbirro gigante, barril de duendes

Semana 3 : globo bombástico, puercos reales, trío de mosqueteras, gigante noble, montacarneros, rompemuros

Semana 4 : duende gigante, barril de esqueletos, gólem, gigante eléctrico, sabueso de lava, gólem de elixir

Semana 5: ballesta, minero, cementerio, excavadora de duendes

Además de ofrecerte diferentes cartas clave, el evento del rey de las cartas y los desafíos semanales te darán la oportunidad de aprender a usar todas y cada una de las cartas clave, y te recompensarán con fichas de la corona y otras recompensas.

Desafío de agudeza veloz : del 16 al 23 de noviembre

Desafío de ofensiva implacable : del 23 al 30 de noviembre

Desafío de asedio insistente: del 30 de noviembre al 7 de diciembre

Participa en el evento y, quién sabe, quizás encuentres nuevos mazos que añadir a tu recorrido por el camino de trofeos.

Puzles diarios

Cada día, del 2 al 8 de noviembre, aparecerá un nuevo puzle con una situación única que tendrás que resolver.

Cada puzle te ofrece diferentes combinaciones de cartas, con un mínimo de 1 y un máximo de 4 cartas en tu mazo, que tendrás que usar para vencer a las cartas que utilice tu oponente. La situación será la misma en cada intento: las mismas cartas, los mismos lugares y el mismo tiempo; además, ¡solo podrás jugar cada una de tus cartas una vez!

Lo importante de estos puzles no son las recompensas, sino mostrar tu habilidad y ganar el derecho a presumir por resolver cada puzle en el menor número de intentos. ¡Descubre si tienes la habilidad necesaria para vencer a tus amigos o a tus creadores de contenido favoritos!

Más adelante en la temporada se publicará otro conjunto de puzles, ¡así que mantente al tanto!

P.D.: Igual deberías prestar atención a los nombres de los puzles...

Bazar Royale

Del 9 de noviembre al 7 de diciembre

La realeza ha organizado un bazar, y tiene suficientes recompensas para colmar de regalos a las masas. Habrá objetos y personalizaciones de todo tipo disponibles a cambio de fichas de la corona.