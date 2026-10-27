Nueva temporada: Rey vs. rey
¡Se acabó el recreo! Esta temporada gira en torno a la competición y te ofrece nuevas formas de competir, con nuevas funciones para los torneos, desafíos y... ¿quizás algo más? Estas son todas las novedades:
Nuevas evoluciones: el gigante y el espejo
Evento de maestría de cartas clave
Puzles diarios
Bazar Royale
Asistente de mazos
¿Nuevo modo competitivo...?
Finales mundiales de la CRL
Nuevas evoluciones
Evolución del gigante
¡Un aura tan potente que enfurece a todos los que lo rodean!
Este amiguito enorme sigue atacando las estructuras y es perfecto para ir en primera línea de un ataque, pero si recibe suficiente daño, ¡el afable gigante dejará de serlo! El gigante se enfurece y deja un rastro de furia que potencia a todas las tropas que lo siguen. Además, ¡cada uno de sus ataques hace que el rastro de furia sea más y más grande!
Cuanto más tiempo logres mantenerlo con vida, más potente será tu ataque.
¡Desbloquéalo en el Pass Royale o con fragmentos de comodín!
Evolución del espejo
¡Las tropas le dan un 10/10 a su reflejo!
La evolución del espejo copia la última carta que hayas utilizado, ¡pero la hace evolucionar y le da un nivel adicional! Obviamente, la carta debe tener una evolución, pero la carta que copies con el espejo no tiene por qué estar en un hueco de evolución ni en tu colección. Si existe la evolución, la evolución del espejo hará que aparezca.
Si la carta que copias no tiene evolución, obtendrás lo mismo que con el espejo básico: la misma carta, pero con un nivel más.
La evolución del espejo estará disponible en la tienda a partir de la segunda semana de la temporada, ¡o puedes desbloquearla con fragmentos de comodín!
Evento del rey de las cartas
Del 9 de noviembre al 7 de diciembre
¿Sabías que el montapuercos no es la única carta clave de Clash Royale? Increíble, lo sabemos, pero hay muchas otras cartas que pueden ayudarte a infligir daño constante a las torres en batalla.
A partir de la segunda semana, tendrás la oportunidad de probar un conjunto diferente de cartas clave potenciadas cada semana (sin incluir al gigante ni al espejo, que estarán potenciados durante toda la temporada).
Semana 2: ariete de batalla, montapuercos, mortero, esbirro gigante, barril de duendes
Semana 3: globo bombástico, puercos reales, trío de mosqueteras, gigante noble, montacarneros, rompemuros
Semana 4: duende gigante, barril de esqueletos, gólem, gigante eléctrico, sabueso de lava, gólem de elixir
Semana 5: ballesta, minero, cementerio, excavadora de duendes
Además de ofrecerte diferentes cartas clave, el evento del rey de las cartas y los desafíos semanales te darán la oportunidad de aprender a usar todas y cada una de las cartas clave, y te recompensarán con fichas de la corona y otras recompensas.
Desafío de agudeza veloz: del 16 al 23 de noviembre
Desafío de ofensiva implacable: del 23 al 30 de noviembre
Desafío de asedio insistente: del 30 de noviembre al 7 de diciembre
Participa en el evento y, quién sabe, quizás encuentres nuevos mazos que añadir a tu recorrido por el camino de trofeos.
Puzles diarios
Cada día, del 2 al 8 de noviembre, aparecerá un nuevo puzle con una situación única que tendrás que resolver.
Cada puzle te ofrece diferentes combinaciones de cartas, con un mínimo de 1 y un máximo de 4 cartas en tu mazo, que tendrás que usar para vencer a las cartas que utilice tu oponente. La situación será la misma en cada intento: las mismas cartas, los mismos lugares y el mismo tiempo; además, ¡solo podrás jugar cada una de tus cartas una vez!
Lo importante de estos puzles no son las recompensas, sino mostrar tu habilidad y ganar el derecho a presumir por resolver cada puzle en el menor número de intentos. ¡Descubre si tienes la habilidad necesaria para vencer a tus amigos o a tus creadores de contenido favoritos!
Más adelante en la temporada se publicará otro conjunto de puzles, ¡así que mantente al tanto!
P.D.: Igual deberías prestar atención a los nombres de los puzles...
Bazar Royale
Del 9 de noviembre al 7 de diciembre
La realeza ha organizado un bazar, y tiene suficientes recompensas para colmar de regalos a las masas. Habrá objetos y personalizaciones de todo tipo disponibles a cambio de fichas de la corona.
Las fichas de la corona son una divisa disponible por tiempo limitado que puedes conseguir en eventos y en la tienda.
El bazar estará completamente abierto a partir de la segunda semana de la temporada, y los objetos más codiciados se desbloquearán después de gastar 3000 fichas de la corona.
Asistente de mazos
¡Llega una forma mejorada de crear nuevos mazos!
El asistente de mazos toma el relevo de la varita mágica y te ayuda a crear un mazo desde cero o puede crear uno en torno a tus cartas favoritas.
Cuando lo usas en tu mazo de duelo, genera recomendaciones a partir de las cartas de tu colección que todavía no hayas usado en tus otros mazos.
El asistente de mazos estará disponible a partir de la segunda semana de la temporada de noviembre, en la pestaña de creación de mazos del camino de trofeos. Estamos implementando esta función a modo de prueba, así que, si no la ves al principio, estará disponible más adelante.
¿Nuevo modo competitivo...?
¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo?
¡Pronto llegará a tu arena más cercana una nueva función que llevará la competición a otro nivel!
Todo se desvelará en las finales mundiales, así que permanece pendiente de nuestras redes sociales y de las noticias del juego.
Finales mundiales de la CRL
¡Es la época más competitiva del año!
Las finales mundiales de la Clash Royale League son un evento de 3 días en el que participan los 16 mejores jugadores del mundo, que competirán en un bracket de eliminación doble para coronar al campeón del mundo de la CRL26.
Las finales mundiales se celebrarán del 6 al 8 de noviembre en Shanghái, y puedes acompañarnos en persona o seguirlas en línea desde la plataforma del evento, donde podrás ver las partidas, interactuar y conseguir recompensas.
Las partidas empiezan cada día a las 03:00 UTC.
Errores arreglados
El megacaballero ya no es inmune a la red de la evolución del cazador mientras salta.
La evolución del megacaballero ya no es inmune al tornado mientras ataca.
La bandida ya no retrocede al cargar contra el escudo de la evolución del mago.
La evolución de los rompemuros ahora inflige daño mortal mientras el pescador los atrae.
La carga de la evolución del ariete de batalla ahora se interrumpe con la descarga y otros efectos similares cuando este retrocede para prepararse para su próxima carga.
Ahora el mago de hielo héroe devuelve el elixir si cae derrotado antes de que su proyectil alcance el objetivo.
Como siempre, ¡no dejes de compartir tus comentarios! Cada comentario, pregunta y sugerencia nos ayudan a mejorar el juego, así que no dudes en hacérnoslos llegar.
¡Nos vemos en la arena!
El equipo de Clash Royale