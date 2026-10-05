Nueva temporada: Shocktober
Esta temporada te pondrá los pelos de punta... literalmente. En este artículo, te contamos todo lo que necesitas saber sobre ella.
Nuevo héroe: el mago eléctrico
Nueva evolución: el gigante eléctrico
Shocktober: La película Evento del álbum
Modos del C.A.O.S.
Liga del ajedrez de los horrores
Torneo mundial de tormenta perfecta
Desafío de 20 victorias
Evento de la comunidad
NUEVO HÉROE
Mago eléctrico héroe
Habilidad: Sobrecarga superior
¡Un héroe que hará que a tus enemigos se les pongan los pelos de punta!
Activa su habilidad para aturdir a dos enemigos cercanos a la vez durante varios segundos. Puedes obtener a este héroe eléctrico mejorando el Pass Royale.
NUEVA EVOLUCIÓN
Evolución del gigante eléctrico
¡Llega la versión 2.0 del electrizador!
Este dispositivo permite a la evolución del gigante eléctrico emitir una onda eléctrica que encoge a los enemigos a su alcance y reduce su nivel. ¡Todo aquel que entre en su campo eléctrico tendrá que ponerse las pilas!
¡Desbloquea esta nueva evolución gratis completando el evento del álbum!
EVENTO DEL ÁLBUM
Shocktober: La película (del 6 de octubre al 2 de noviembre)
¿Alguna vez te has preguntado qué hacen las tropas en su tiempo libre? Gracias a este evento del álbum, podrás conseguir segmentos y completar los pósters de sus películas favoritas.
¡Completa el álbum para obtener la evolución del gigante eléctrico, una reacción y un aspecto para las torres!
Como es habitual, los segmentos pueden ser comunes, especiales, épicos y legendarios, y se obtienen como recompensa de batalla diaria (hasta 3 al día), a través de eventos o en la tienda.
Los segmentos que ya poseas se convierten en duplicados. Puedes intercambiar 4 duplicados por un segmento único, con el que obtendrás un nuevo segmento.
En función de la calidad del segmento, conseguirás un número diferente de duplicados.
|Segmento
|Duplicados
|Común
|3
|Especial
|3
|Épico
|4
|Legendario
|4
Todos los segmentos adicionales que consigas tras completar el álbum se convertirán en recompensas adicionales.
Durante la última semana del evento, solo aparecerán segmentos únicos en las recompensas diarias para que puedas acabar el evento y llevarte esas resplandecientes recompensas que tanto te gustan.
Este evento solo estará disponible a partir de la arena 3.
¿Te interesan las probabilidades de aparición tanto como a nosotros? ¡Pues echa un vistazo aquí para conocer las probabilidades del evento del álbum!
MODO DE JUEGO
¡Esta temporada vuelve a estar sumida en el C.A.O.S.!
Llegan 20 cartas nuevas y un nuevo nivel de absurdidad desmedida. El modo es el mismo, pero con variantes para darle un poco de chispa a la temporada.
Apagón del C.A.O.S. (del 19 al 26 de octubre).
Elección del C.A.O.S. (del 19 de octubre al 2 de noviembre).
Tormenta perfecta del C.A.O.S. (del 26 de octubre al 2 de noviembre).
Por cierto, hay otra insignia secreta; esta se llama "Corrientes alternas...".
LIGA COMPETITIVA
Ajedrez de los horrores (del 5 al 19 de octubre).
Con motivo de la temporada de Halloween, ¡traemos de vuelta el ajedrez de los horrores! Derrota la muralla de tropas y torres de tu rival y elimina a su rey mientras tratas de defender al tuyo.
¡Podrás conseguir hasta 2 insignias en esta liga! Una por completar la liga y otra por clasificarte entre los primeros 10 000.
TORNEO MUNDIAL
Tormenta perfecta (del 20 al 25 de octubre).
Según el parte meteorológico, se avecina una gran tormenta eléctrica a la arena, ¡pero la batalla debe continuar! Cuando caigan los rayos, tendrás que ponerte las pilas y contratacar el doble de fuerte mientras compites por alcanzar la gloria.
Demuestra tu talento para ganar una insignia exclusiva de la que presumir. Los 10 000 mejores jugadores también obtendrán una insignia de clasificación.
Desafío de 20 victorias
(del 26 de octubre al 2 de noviembre).
¡Ya está aquí de nuevo el desafío más competitivo de todos!
Este desafío anual es solo para valientes. Gana 20 partidas perdiendo menos de 3 veces para obtener el derecho de presumir.
¿Y la reacción como recompensa por alcanzar las 20 victorias? ¡Será tan genial como siempre!
EVENTO DE LA COMUNIDAD
Mantén las luces encendidas
¿Harás alarde de generosidad o te podrá la avaricia?
Cada día gana una batalla para elegir una recompensa del lado rojo o del azul del cuadro. El lado que elijas añadirá o restará energía del medidor de potencia de la comunidad.
La recompensa de la comunidad dependerá de la cantidad de energía que quede al final del evento. ¡Todos los participantes recibirán dicha recompensa!
Compartiremos más información cuando se acerque la fecha del evento, así que no pierdas de vista nuestras redes sociales.
¡Nos vemos en la arena!
El equipo de Clash Royale