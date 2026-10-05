Este dispositivo permite a la evolución del gigante eléctrico emitir una onda eléctrica que encoge a los enemigos a su alcance y reduce su nivel. ¡Todo aquel que entre en su campo eléctrico tendrá que ponerse las pilas!

¡Desbloquea esta nueva evolución gratis completando el evento del álbum!

EVENTO DEL ÁLBUM

Shocktober: La película (del 6 de octubre al 2 de noviembre)

¿Alguna vez te has preguntado qué hacen las tropas en su tiempo libre? Gracias a este evento del álbum, podrás conseguir segmentos y completar los pósters de sus películas favoritas.

¡Completa el álbum para obtener la evolución del gigante eléctrico, una reacción y un aspecto para las torres!

Como es habitual, los segmentos pueden ser comunes, especiales, épicos y legendarios, y se obtienen como recompensa de batalla diaria (hasta 3 al día), a través de eventos o en la tienda.

Los segmentos que ya poseas se convierten en duplicados. Puedes intercambiar 4 duplicados por un segmento único, con el que obtendrás un nuevo segmento.

En función de la calidad del segmento, conseguirás un número diferente de duplicados.

Segmento Duplicados Común 3 Especial 3 Épico 4 Legendario 4

Todos los segmentos adicionales que consigas tras completar el álbum se convertirán en recompensas adicionales.

Durante la última semana del evento, solo aparecerán segmentos únicos en las recompensas diarias para que puedas acabar el evento y llevarte esas resplandecientes recompensas que tanto te gustan.

Este evento solo estará disponible a partir de la arena 3.

¿Te interesan las probabilidades de aparición tanto como a nosotros? ¡Pues echa un vistazo aquí para conocer las probabilidades del evento del álbum!

MODO DE JUEGO

¡Esta temporada vuelve a estar sumida en el C.A.O.S.!

Llegan 20 cartas nuevas y un nuevo nivel de absurdidad desmedida. El modo es el mismo, pero con variantes para darle un poco de chispa a la temporada.

Apagón del C.A.O.S. (del 19 al 26 de octubre).

Elección del C.A.O.S. (del 19 de octubre al 2 de noviembre).

Tormenta perfecta del C.A.O.S. (del 26 de octubre al 2 de noviembre).

Por cierto, hay otra insignia secreta; esta se llama "Corrientes alternas...".

LIGA COMPETITIVA

Ajedrez de los horrores (del 5 al 19 de octubre).

Con motivo de la temporada de Halloween, ¡traemos de vuelta el ajedrez de los horrores! Derrota la muralla de tropas y torres de tu rival y elimina a su rey mientras tratas de defender al tuyo.