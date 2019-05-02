Récompenses et réinitialisation de saison de Ligue !
La réinitialisation de saison ?
Chaque saison, les trophées de ligue sont réinitialisés à un certain point. Vous serez réglé à 50% de vos trophées AU-DESSUS DE 4000.
La réinitialisation de la saison de la ligue n’affecte pas les joueurs avec moins de 4000 trophées !
Nous avions précédemment indiqué qu'il s'agirait de 75%, mais après avoir vérifié nos données, nous avons compris qu'il serait préférable que les joueurs restent sur une réinitialisation des trophées à 50%.
Ramassez de nouvelles récompenses ! (au-dessus de 4000 trophées)
Toutes les récompenses de la Voie des trophées de 4000 à votre nombre de Trophées après réinitialisation seront disponibles dès le début de la saison.
Le reste des récompenses de la Voie des trophées au-dessus de 4000 sera également réinitialisé - continuez donc à gravir la Voie des trophées !
Si vous n’avez pas récoltez vos récompenses au cours de la dernière saison (avril), ne vous inquiétez pas : elles seront automatiquement récupérées !
Après avoir écouté les commentaires de la communauté, discuté en interne et vérifié les données, nous avons décidé de modifier certaines récompenses de la Voie des Trophées !
Voie des Trophées; Récompenses avril (avant); Récompenses mai (maintenant)
4150
; 1 jeton commun; 1 jeton épique
4450
; 1 jeton rare; 5 cartes épiques aléatoires
4800
; 1 jeton épique; 1 jeton légendaire
4900
; Coffre foudre; Coffre épique
5150
; 1 jeton légendaire; 50 cartes rares aléatoires
5800
; 1 jeton commun; 10 cartes épiques aléatoires
N'hésitez pas à venir en discuter sur le forum !