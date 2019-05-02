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2 mai 2019
Blog – Clash Royale

Récompenses et réinitialisation de saison de Ligue !

La réinitialisation de saison ?

Chaque saison, les trophées de ligue sont réinitialisés à un certain point. Vous serez réglé à 50% de vos trophées AU-DESSUS DE 4000.

La réinitialisation de la saison de la ligue n’affecte pas les joueurs avec moins de 4000 trophées !

Nous avions précédemment indiqué qu'il s'agirait de 75%, mais après avoir vérifié nos données, nous avons compris qu'il serait préférable que les joueurs restent sur une réinitialisation des trophées à 50%.

Ramassez de nouvelles récompenses ! (au-dessus de 4000 trophées)

Toutes les récompenses de la Voie des trophées de 4000 à votre nombre de Trophées après réinitialisation seront disponibles dès le début de la saison.

Le reste des récompenses de la Voie des trophées au-dessus de 4000 sera également réinitialisé - continuez donc à gravir la Voie des trophées !

Si vous n’avez pas récoltez vos récompenses au cours de la dernière saison (avril), ne vous inquiétez pas : elles seront automatiquement récupérées !

Après avoir écouté les commentaires de la communauté, discuté en interne et vérifié les données, nous avons décidé de modifier certaines récompenses de la Voie des Trophées !

Voie des Trophées; Récompenses avril (avant); Récompenses mai (maintenant)

4150
; 1 jeton commun; 1 jeton épique

4450
; 1 jeton rare; 5 cartes épiques aléatoires

4800
; 1 jeton épique; 1 jeton légendaire

4900
; Coffre foudre; Coffre épique

5150
; 1 jeton légendaire; 50 cartes rares aléatoires

5800
; 1 jeton commun; 10 cartes épiques aléatoires

N'hésitez pas à venir en discuter sur le forum !