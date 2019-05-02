Chaque saison, les trophées de ligue sont réinitialisés à un certain point. Vous serez réglé à 50% de vos trophées AU-DESSUS DE 4000.

La réinitialisation de la saison de la ligue n’affecte pas les joueurs avec moins de 4000 trophées !

Nous avions précédemment indiqué qu'il s'agirait de 75%, mais après avoir vérifié nos données, nous avons compris qu'il serait préférable que les joueurs restent sur une réinitialisation des trophées à 50%.

