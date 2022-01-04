Avec toutes ces nouveautés dans Clash Royale, nous avons vu arriver beaucoup de nouveaux joueurs, et d'anciens joueurs sont également de retour pour découvrir l'évolution du jeu.



2021 a été une année formidable pour la finale de la Clash Royale League, et Mugi a été sacré champion du monde.



Toute l'équipe a hâte de partager une nouvelle année à vos côtés !