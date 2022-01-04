L'année de Royale
Le passé
Bonjour à tous,
L'année 2021 se termine, et quelle année incroyable pour Clash Royale !
Grâce aux idées et aux suggestions de la communauté, nous avons pu emmener Clash Royale encore plus loin, mise à jour après mise à jour.
Voici une petite rétrospective de tout ce que nous avons fait cette année :
Nous avons prolongé la voie des trophées
Ajouté un tout nouveau niveau
Réduit le coût des améliorations de cartes
Ajouté des tonnes de pièces d'or au jeu
Donné accès aux étoiles et aux niveaux étoilés à tout le monde
Ajouté pas mal de nouveaux types de coffres
Modifié le fonctionnement des défis
Ajouté les objets magiques pour améliorer la progression
Ajouté les champions
Et des tonnes d'autres améliorations pratiques qu'il serait trop long de détailler ici !
Avec toutes ces nouveautés dans Clash Royale, nous avons vu arriver beaucoup de nouveaux joueurs, et d'anciens joueurs sont également de retour pour découvrir l'évolution du jeu.
2021 a été une année formidable pour la finale de la Clash Royale League, et Mugi a été sacré champion du monde.
Toute l'équipe a hâte de partager une nouvelle année à vos côtés !
Le présent
Après avoir regardé tout ce que nous avons fait cette année, nous sommes heureux de la direction que nous prenons avec Clash Royale.
Nous avons passé énormément de temps à lire les commentaires de la communauté, et à travailler sur de nouvelles idées pour le futur de Clash Royale. Nous avons hâte de voir vos réactions !
En même temps, nous savons qu'il reste certains problèmes à régler, comme les bugs qui affectent la voleuse et le pêcheur. Nous faisons tout notre possible pour corriger ces bugs, mais nous avons rencontré des problèmes lors du développement, et nous avons perdu du temps.
Sachez que nous ferons de ces problèmes notre priorité pour l'année prochaine.
Le futur
L'année 2022 ne fait que commencer et nous avons vraiment hâte de travailler sur les nouvelles fonctionnalités qui vous attendent.
Nous ne pouvons pas vous en dire trop pour l'instant, car nous ne voulons pas faire des promesses que nous ne pourrons pas tenir ou changer de plan en pleine route. Mais voici tout de même un petit aperçu de ce qui vous attend en 2022.
Nos principaux objectifs pour cette année sont :
L'ajout de nouvelles manières de progresser et plus de récompenses à gagner
L'ajout de plus d'options de personnalisation
L'amélioration des fonctionnalités actuelles
Bien sûr, il y a aussi plein d'autres choses sur lesquelles nous voulons travailler, comme des améliorations pratiques demandées par la communauté, mais il s'agit de nos axes principaux pour cette année.
Nous prévoyons de sortir la prochaine mise à jour en avril 2022, mais nous savons que vous voulez voir autre chose avant...
Équilibrage
Nous vous avons écouté et nous sommes d'accord : attendre 3 mois entre les changements d'équilibrage est beaucoup trop long. Par conséquent, les changements d'équilibrage auront désormais lieu tous les 2 mois.
Ainsi, nous aurons assez de données pour prendre des décisions réfléchies et l'équipe pourra continuer à travailler sur d'autres fonctionnalités.
Nous prévoyons de sortir ces changements en février, avril, juin, août, octobre et décembre 2022.
Merci à tous pour vos commentaires à ce sujet.