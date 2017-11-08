8 nov. 2017
Blog – Clash Royale
Articles exclusifs offerts avec chaque ticket !
La FINALE MONDIALE du Clash Royale Crown Championship est presque là et il est temps de vous révéler nos articles exclusifs offerts à l'achat de chaque ticket !
Statuette de Barbare dorée ÉDITION LIMITÉE
Le sac du messager
Bonnet réversible
(65$ USD de valeur totale d'articles)
Venez regarder les meilleurs joueurs de Clash Royale à la Grande Finale du Crown Championship le 3 Décembre, à la Copper Box Arena (Londres, UK).
Tickets: crownchampionship.clashroyale.com/worldfinals
À bientôt dans l'Arène de la FINALE MONDIALE,
L'équipe Clash Royale