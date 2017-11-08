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Venez regarder les meilleurs joueurs de Clash Royale à la Grande Finale du Crown Championship le 3 Décembre, à la Copper Box Arena (Londres, UK).

Tickets: crownchampionship.clashroyale.com/worldfinals



À bientôt dans l'Arène de la FINALE MONDIALE,

L'équipe Clash Royale