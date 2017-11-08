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8 nov. 2017
Blog – Clash Royale

Articles exclusifs offerts avec chaque ticket !

La FINALE MONDIALE du Clash Royale Crown Championship est presque là et il est temps de vous révéler nos articles exclusifs offerts à l'achat de chaque ticket !

  • Statuette de Barbare dorée ÉDITION LIMITÉE

  • Le sac du messager

  • Bonnet réversible

(65$ USD de valeur totale d'articles)

Venez regarder les meilleurs joueurs de Clash Royale à la Grande Finale du Crown Championship le 3 Décembre, à la Copper Box Arena (Londres, UK).

Tickets: crownchampionship.clashroyale.com/worldfinals

À bientôt dans l'Arène de la FINALE MONDIALE,

L'équipe Clash Royale