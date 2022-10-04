Changements d'équilibrage (octobre 2022)
Ces changements sont en place en jeu !
Liste des cartes
Gang de gobelins ☝️
Golem élixir ☝️
Canon 👇
Charrette à canon 👇
Cochons royaux 👇
Maître mineur 👇
Mortier 👇
Cabane de barbare 🔄
Consultez la liste des changements et les explications détaillées ci-dessous.
Gang de gobelins
Nombre de gobelins à lances : ☝️ (2 -> 3)
Le gang le plus infâme de l'arène a un peu perdu en réputation depuis quelque temps. Pour les aider à reprendre du poil de la bête, nous avons demandé au troisième gobelin à lance d'arrêter de faire la tête et de revenir.
Golem élixir
Vitesse d'attaque :
☝️ (+15 % pour toutes les formes)
Bien que nous soyons satisfaits des derniers ajustements, les changements de l'élixir ont rendu le golem un poil trop inoffensif. Avec une vitesse de frappe de ses trois formes augmentée (golem élixir, golemite et boule d'élixir), il réussira à se rendre un peu plus utile face aux tours couronnées.
Canon
Points de vie : 👇 (-8 %)
Charrette à canon
Points de vie (après destruction de la charrette) : 👇 (-8 %)
Le canon est l'un des bâtiments les plus populaires du moment, grâce à son coût en élixir peu élevé et sa durabilité. Nous réduisons ses points de vie pour le rendre un peu plus fragile et faire de la place pour d'autres options défensives.
Ce changement est aussi valable pour le canon après destruction de la charrette.
Cochons royaux
Premier coup : 👇 (60 % plus lent)
Qui a déchaîné les cochons ?! Ce sont des stars de la méta, qui nécessitent une riposte absolument sans faille pour s'assurer qu'ils n'atteignent pas la tour couronnée. En retardant le premier coup, les troupes défensives et les tours couronnées auront une meilleure chance de les contrer.
Maître mineur
Points de vie : 👇 (-8 %)
Le Maître mineur a enfin trouvé sa place dans l'arène. Mais il a un peu trop pris ses aises. Un petit coup de ciseau à ses moustaches a immédiatement réduit ses points de vie.
Mortier
Points de vie : 👇 (-7 %)
Ces derniers mois, le mortier est devenu de plus en plus populaire, notamment grâce aux nouveaux decks constitués à partir du Roi squelette. En réduisant ses points de vie, nous voulons que le mortier monopolise un peu moins le champ de bataille et soit un peu plus facile à détruire.
Cabane de barbare
Coût en élixir : 👇 (7 -> 6)
Vitesse de génération : 👇 (11 s -> 15 s)
Nombre généré : ☝️ (2 -> 3)
Durée de vie : 👇 (40 s -> 30 s)
Nombre généré lors de l'élimination : 👇 (2 barbares -> 1 barbare)
Nombre total de barbares générés : 👇 (10 -> 8)
Notre charmante petite cabane de barbare est la pire carte en jeu depuis un moment. Genre, aussi mauvaise que le sort de guérison !
Bien qu'une méta de générateurs (cabane de barbare, cabane de gobelin, fournaise, pierre tombale) rende le jeu trop défensif et donc moins amusant, nous voulons aussi que cette carte sorte des oubliettes de l'arène... Un barbare déprimé, c'est trop triste !
Avec ces changements, nous voulons encourager un style de jeu plus agressif, en enlevant le côté défensif de la cabane de barbare et en la rendant plus intéressante si elle est protégée plutôt.