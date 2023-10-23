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23 oct. 2023
Blog – Clash Royale

CLASH ROYALE SUR PC !

CLASH ROYALE x GOOGLE PLAY GAMES SUR PC

Nous avons lancé Clash Royale sur Google Play Games sur PC ! Les jeux Supercell vont s'étendre au monde des ordinateurs pour la première fois de leur histoire.

On espère que vous avez hâte de redécouvrir Royale d'une nouvelle façon ! 💪

  • Plus gros écran, expérience plus immersive

  • Souris et clavier pour de meilleures commandes

  • Synchronisation parfaite entre mobile et PC

  • Parfait pour le streaming

Ça vous tente ? 👇

Découvrez Clash Royale Google Store sur votre PC !