CLASH ROYALE x GOOGLE PLAY GAMES SUR PC

Nous avons lancé Clash Royale sur Google Play Games sur PC ! Les jeux Supercell vont s'étendre au monde des ordinateurs pour la première fois de leur histoire.

On espère que vous avez hâte de redécouvrir Royale d'une nouvelle façon ! 💪

Plus gros écran, expérience plus immersive

Souris et clavier pour de meilleures commandes

Synchronisation parfaite entre mobile et PC

Parfait pour le streaming

Ça vous tente ? 👇

Découvrez Clash Royale Google Store sur votre PC !