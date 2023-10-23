23 oct. 2023
Blog – Clash Royale
CLASH ROYALE SUR PC !
CLASH ROYALE x GOOGLE PLAY GAMES SUR PC
Nous avons lancé Clash Royale sur Google Play Games sur PC ! Les jeux Supercell vont s'étendre au monde des ordinateurs pour la première fois de leur histoire.
On espère que vous avez hâte de redécouvrir Royale d'une nouvelle façon ! 💪
Plus gros écran, expérience plus immersive
Souris et clavier pour de meilleures commandes
Synchronisation parfaite entre mobile et PC
Parfait pour le streaming
Ça vous tente ? 👇
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