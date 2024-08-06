Changements d'équilibrage d'août !
Flèches
💥 Dégâts aux tours couronnées :
111 → 93 (+16 %)
C'est trop facile d'attaquer les tours ennemies avec les flèches sans impunité, c'est pourquoi nous réduisons les dégâts qu'elles infligent aux tours couronnées, afin de réduire leur impact sur l'issue d'un match.
Foreuse gobeline évoluée
Invocation de gobelins lors du 2e enfouissement supprimée
Les decks qui reposent sur la foreuse gobeline évoluée sont de plus en plus populaires, car elle est presque sûre d'infliger des dégâts aux tours couronnées. Nous supprimons la deuxième invocation de gobelins de la foreuse évoluée pour encourager les decks à utiliser d'autres sources de dégâts.
Sorcier
❤️ Points de vie :
720 → 754 (+5 %)
🛡️ PV du bouclier (évolution) : 296 → 190 (-36 %)
Le sorcier évolué était trop puissant en défense, dans la mesure où seuls les sorts à coût élevé pouvaient briser son bouclier efficacement. Il pourra désormais être brisé avec des sorts plus petits, comme l'électrocution. En revanche, le sorcier reçoit un buff de ses PV de base pour survivre au poison, pour éviter que les combos électrocution + poison ne contrent systématiquement le sorcier évolué.
Charrette à canon
⏱️ Vitesse de frappe du canon protégé :
1 s → 0,9 s (-10 %)
La charrette à canon est négligée depuis trop longtemps. Nous augmentons sa vitesse de frappe pour aligner le canon protégé au canon cassé, et pour rendre la carte plus viable.
Électro-sorcier
🟢 Rayon des dégâts de déploiement :
2,5 → 3 (+20 %)
Ce buff permet d'aligner les rayons de déploiement de l'électro-sorcier et du sorcier de glace, et a pour objectif d'ajouter un peu de puissance et d'utilité à la capacité de déploiement de l'électro-sorcier.
Machine gobeline
🚀 Vitesse de frappe de la roquette : 4 s → 3,5 s (-13 %)
Depuis le nerf des PV de la machine gobeline, son attaque roquette n'est plus vraiment efficace. Nous augmentons la vitesse de frappe de la roquette pour rendre la machine gobeline globalement plus cohérente.
Chasseur
❤️ Points de vie :
838 → 884 (+6 %)
Le chasseur est trop vulnérable face aux troupes de mêlée, et il a besoin de plus de PV pour remplir son rôle de troupe à faible portée.
Sorcier de glace
🟢 Rayon de l'attaque de zone :
1 → 1,5 (+50 %)
Le sorcier de glace repose grandement sur son attaque de zone, surtout qu'elle est souvent associée à la tornade. Nous augmentons le rayon de la zone pour rendre la carte plus cohérente.
Néant
💥 Dégâts (1 cible) :
544 → 472 (+13 %)
💥 Dégâts
(5 cibles ou plus) :
48 → 76 (+58 %)
Le sort de Néant est trop efficace pour remporter un affrontement, surtout contre les unités à distance qui coûtent 4 ou 5 unités d'élixir, comme l'archer magique, l'électro-dragon ou la Reine des archères. Nous rééquilibrons les dégâts du Néant, en rendant le sort moins efficace contre les troupes à distance à coût élevé, et moins gênant contre les groupes.
Dragons squelettes
❤️ Points de vie :
563 → 560 (>1 %)
Les interactions entre le sorcier et les dragons squelettes étaient incohérentes, dans la mesure où le sorcier avait besoin d'un coup de plus pour détruire les dragons squelettes au niveau 11, par rapport au niveau 15. Désormais, le sorcier a toujours besoin de deux coups pour éliminer les dragons squelettes.