Le sorcier évolué était trop puissant en défense, dans la mesure où seuls les sorts à coût élevé pouvaient briser son bouclier efficacement. Il pourra désormais être brisé avec des sorts plus petits, comme l'électrocution. En revanche, le sorcier reçoit un buff de ses PV de base pour survivre au poison, pour éviter que les combos électrocution + poison ne contrent systématiquement le sorcier évolué.