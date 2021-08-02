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2 août 2021
Blog – Clash Royale

Choisissez les prochaines cartes boostées

Lors des quatre prochaines semaines, c'est la communauté qui décide des cartes qui seront boostées sept jours chacune.

Comment ça marche ?

Chaque vendredi, vous pourrez choisir parmi les quatre cartes présentées dans les nouveautés Clash Royale. La rareté des cartes changera chaque semaine, de commune jusqu'à légendaire. Le vote prendra fin le lundi et la carte gagnante sera boostée toute la semaine !

Quand est-ce que ça commence ?

  • Vote pour la carte

    commune

    : 6 août

  • Vote pour la carte

    rare

    : 13 août

  • Vote pour la carte

    épique

    : 20 août

  • Vote pour la carte

    légendaire

    : 27 août

La première semaine, vous pourrez voter pour votre carte préférée parmi les cartes communes suivantes :

Pour plus d'informations

N'hésitez pas à aller consulter nos comptes officiels sur les réseaux sociaux pour voir la date des différents votes ainsi que les cartes gagnantes chaque semaine.

À bientôt dans l'arène !