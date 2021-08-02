2 août 2021
Blog – Clash Royale
Choisissez les prochaines cartes boostées
Lors des quatre prochaines semaines, c'est la communauté qui décide des cartes qui seront boostées sept jours chacune.
Comment ça marche ?
Chaque vendredi, vous pourrez choisir parmi les quatre cartes présentées dans les nouveautés Clash Royale. La rareté des cartes changera chaque semaine, de commune jusqu'à légendaire. Le vote prendra fin le lundi et la carte gagnante sera boostée toute la semaine !
Quand est-ce que ça commence ?
Vote pour la carte
commune
: 6 août
Vote pour la carte
rare
: 13 août
Vote pour la carte
épique
: 20 août
Vote pour la carte
légendaire
: 27 août
La première semaine, vous pourrez voter pour votre carte préférée parmi les cartes communes suivantes :