Nous vous avons révélé le sujet de la nouvelle mise à jour qui arrive en août : les guerres de clans version 2 !

Si vous préférez une version écrite à la version vidéo, c'est ici pour les nouveautés !

Les guerres de clans ont subi une refonte totale et arrivent accompagnées de changements divers et de qualité de vie.

Dans ce post, nous allons vous exposer les changements majeurs (certains révélés dans la vidéo) qui arrivent dans Clash Royale, lors de la sortie des guerres de clans version 2 !