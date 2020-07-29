Tout ce qu'il y a à savoir !
Nous vous avons révélé le sujet de la nouvelle mise à jour qui arrive en août : les guerres de clans version 2 !
Si vous préférez une version écrite à la version vidéo, c'est ici pour les nouveautés !
Les guerres de clans ont subi une refonte totale et arrivent accompagnées de changements divers et de qualité de vie.
Dans ce post, nous allons vous exposer les changements majeurs (certains révélés dans la vidéo) qui arrivent dans Clash Royale, lors de la sortie des guerres de clans version 2 !
NOUVEAUTÉ : LA BATAILLE FLUVIALE
Plus de jour de collection, ni de jour de guerre ! Ils ont été remplacés par la toute nouvelle bataille fluviale.
Chaque clan dispose maintenant de son bateau de clan, sur lequel il pourra affronter les autres clans lors de la bataille fluviale. Elle fonctionne comme une course : pour avancer et passer devant ses adversaires, un clan gagne de la renommée grâce aux tâches fluviales.
Les clans affronteront les mêmes adversaires lors de toute la bataille fluviale, alors vous allez pouvoir faire connaissance ! Les bateaux de clan peuvents s'attaquer entre eux alors qu'ils descendent la rivière.
GUERRES DE CLANS VERSION 2 : LES SAISONS
Une saison de guerre de clans version 2 consiste en plusieurs batailles fluviales, séparées par des portes de guerre.
Le premier clan à atteindre la porte de guerre avec le niveau de renommée le plus élevé recevra les récompenses les plus importantes. Lorsque la bataille fluviale suivante démarre, vous pouvez continuer votre odyssée.
Une fois toutes les batailles fluviales terminées, les clans entrent dans le colisée de guerre de clans afin de s'affronter pour gagner des récompenses et de la gloire lors des ligues de guerre de clans.
NOUVEAUTÉ : LES DECKS DE GUERRE
Il n'y a plus de jour de collection, ce qui veut dire que les joueurs utiliseront donc leur propre collection de cartes pour créer 4 decks de guerre uniques.
Un deck de guerre contient 32 cartes uniques au total : il est impossible d'avoir la même carte dans plus d'un deck de guerre.
Les decks de guerre sont nécessaires afin de réaliser les tâches fluviales.
Lorsqu'un deck de guerre a été utilisé, il subit un délai d'attente avant sa prochaine utilisation.
Les decks de guerre utilisent les niveaux des cartes de votre propre collection. C'est l'heure de devenir expert en maîtrise de cartes et de decks !
NOUVEAUTÉ : LES TÂCHES FLUVIALES
Les tâches fluviales vous permettent de gagner de la renommée pour votre clan et des récompenses pour vous-même.
Plus votre clan gagnera de renommée, plus votre bateau descendra la rivière rapidement (votre équipage sera motivé par vos nouveaux fans et toutes vos victoires) !
Chacune des tâches fluviales ci-dessus nécessite l'utilisation de decks de guerre :
combat de bateaux ;
duel ;
1c1 ;
instructeur ;
chantier naval.
Après la sortie et l'évolution des guerres de clans version 2, de nouvelles tâches fluviales seront ajoutées.
NOUVEAUX MODES DE JEU
DUEL
Deux victoires pour gagner.
Pour les récompenses les plus importantes.
Minimum de 3 decks de guerre nécessaire pour les duels.
Le format des duels utilise 4 decks uniques et pour les gagner, il faut obtenir deux victoires.
Les duels sont parfaits pour tester vos compétences : au fur et à mesure des combats, vous en apprendrez plus sur les decks de vos adversaires et vous pourrez utiliser les informations glanées (quelles cartes il leur reste, quelles cartes ils possèdent) afin de les battre.
COMBAT DE BATEAUX
Joueur contre environnement.
Attaquez les bateaux de clan ennemis et défendez le vôtre.
Les membres du clan érigent leurs défenses en utilisant leur collection de cartes.
Empêchez les autres clans de progresser en endommageant leur bateau de clan.
Dérobez la renommée adverse afin d'améliorer la progression de votre clan.
Un deck de guerre nécessaire pour l'attaque.
NOUVEAUTÉ : LE NÉGOCIANT
En voilà un visage familier (enfin si vous jouez à Clash of Clans) ! Le négociant arrive pour proposer une sélection de cartes quotidienne aux clans participant à la bataille fluviale. Ces options changeront pendant la semaine et vous offriront des échanges spéciaux.
Les échanges de clan ne disparaissent pas !
Le négociant propose juste un endroit de plus où vous pouvez dépenser vos jetons d'échange pour obtenir les cartes désirées.
NOUVELLES RÉCOMPENSES
Progresser lors de la bataille fluviale vous permet de gagner plus de récompenses pour votre clan et pour vous-même.
Une fois la bataille fluviale terminée, les récompenses seront partagées parmi les membres de votre clan (si vous avez participé ou non).
Cela suit un procédé un peu similaire à l'ancien coffre de clan : les membres du clan contribuent à une grosse récompense qui sera repartagée !
2022 CRL全球錦標賽資格賽第5階段和最終席位資格將於9月10日(六)、9月11日(日)20點熾熱開賽！
9月10日(六)請鎖定Aaron頻道！9月11日(日)請鎖定Xiake頻道！觀看精彩對戰唷！
KK、MORTEN、SURGICAL GOBLIN、SANDBOX、 AIRSURFER、PANDORA、YUYA等16位知名選手將展開勢均力敵的對戰！究竟哪8位選手能如願晉級全球總決賽？哪8位選手將落入最終席位資格賽迎接更嚴峻的考驗？
賽制說明
所有對戰採用決鬥賽制。積分循環賽中，選手必須累積贏得3場比賽，且累積戰敗少於3場，才能贏得黃金門票。
在第5階段，全部5輪比賽結束後，8名取得3場勝利的選手將晉級全球總決賽。另外8名在第5階段被淘汰的選手則將參加9月11日採用單敗淘汰制的最終席位資格賽，爭奪最後2張黃金門票。
從第2輪比賽開始，選手將自動配對到與其戰績相同的另一名選手。舉例來說，某位選手的戰績為1勝0負，則會配對到另一名戰績同樣為1勝0負的選手作為對手。
首輪對戰組合
PANDORA vs. SWEEP
HUGO vs. AIRSURFER
HMBLE KEEF vs. CAL SANDBOX
CMG VIOR75 vs. TRAINER TOBI
KAFER HUBI vs. ENDERG
SURGICAL GOB vs. YUYA
NICOCO vs. CAL MIRRODOOM
KK vs. MORTEN
究竟加入全球總決賽晉級選手MOHAMED LIGHT、MUGI、LUCAS行列的人會是誰？敬請鎖定9月10日(六)Aaron頻道！9月11日(日)Xiake頻道！觀看即時戰況！
DATE DE LANCEMENT
Les guerres de clans version 2 seront lancées en août 2020.
La mise à jour ne sera pas disponible au même moment que le début de la saison 14 (3 août). Cependant, nous vous proposerons des défis avec des récompenses pour vous préparer au lancement de la mise à jour plus tard dans le mois.
Ne ratez pas nos futurs posts de blog et vidéos à propos des guerres de clans version 2 pendant le mois d'août.