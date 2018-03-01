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1 mars 2018
Blog – Clash Royale

Clash Royale a deux ans !

Demain, le vendredi 2 mars, Clash Royale fête ses deux ans ! Cette année, nous fêtons ça avec un défi anniversaire spécial pour lequel vous jouerez avec des cartes anciennes et récentes... sans compter les cadeaux d'anniversaire !

Défi anniversaire du 2 au 5 mars :

  • Première étape, Rétro Royale :

     Jouez avec les cartes disponibles 

    depuis

     le tout premier lancement !

  • Deuxième étape, Moderne Royale :

     Jouez avec toutes les cartes publiées 

    après

     le lancement mondial !

N'oubliez pas d'aller voir le magasin ce week-end pour récupérer votre boost or de la victoire gratuit, ainsi que deux autres cadeaux rien que pour vous !

Merci à tous de votre soutien à Clash Royale ces deux dernières années ! Si vous avez trouvé ça fou, soyez certains qu'on ne fait que commencer ! Et bien sûr, n'hésitez pas à nous dire ce que vous voudriez voir et laissez-nous un message sur nos réseaux sociauxforum ou Discord !

À bientôt dans l'arène, 
L'équipe de Clash Royale