Clash Royale a deux ans !
Demain, le vendredi 2 mars, Clash Royale fête ses deux ans ! Cette année, nous fêtons ça avec un défi anniversaire spécial pour lequel vous jouerez avec des cartes anciennes et récentes... sans compter les cadeaux d'anniversaire !
Défi anniversaire du 2 au 5 mars :
Première étape, Rétro Royale :
Jouez avec les cartes disponibles
depuis
le tout premier lancement !
Deuxième étape, Moderne Royale :
Jouez avec toutes les cartes publiées
après
le lancement mondial !
N'oubliez pas d'aller voir le magasin ce week-end pour récupérer votre boost or de la victoire gratuit, ainsi que deux autres cadeaux rien que pour vous !
Merci à tous de votre soutien à Clash Royale ces deux dernières années ! Si vous avez trouvé ça fou, soyez certains qu'on ne fait que commencer ! Et bien sûr, n'hésitez pas à nous dire ce que vous voudriez voir et laissez-nous un message sur nos réseaux sociaux, forum ou Discord !
À bientôt dans l'arène,
L'équipe de Clash Royale