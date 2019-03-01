Durant ce week-end, deux de vos créateurs de contenus favoris organiseront des tournois en direct sur leur chaîne.

Jouez dans ces tournois pour remporter un émote exclusif, qui ne pourra être obtenu que cette année lors de ces tournois ! Ils pourront également les distribuer à des occasions particulières durant le stream, soyez donc attentifs.

Horaires des streams (heure française) :

Samedi 2 Mars : de 17h00 à 20h00 sur la chaîne d'Ashtax !



Dimanche 3 Mars : de 17h00 à 20h00 sur la chaîne d'Axael !



Tous les prix seront délivrés sous 7 jours !