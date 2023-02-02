Ce qui vous attend !
L'année a déjà bien commencé, mais nous voulions partager avec vous nos projets et les nouveautés qui arrivent dans les 6 prochains mois !
Ce qui arrive plus ou moins bientôt :
REFONTE DES SAISONS
Notre objectif est de rendre les saisons plus intéressantes pour vous, et de vous offrir de nouvelles options pour progresser.
Mise à jour du Pass Royale
Nous mettons à jour et améliorons le Pass Royale ! Cette mise à jour inclut une refonte visuelle, et l'ajout d'options différentes pour convenir à plusieurs types de joueurs. Les récompenses seront également plus diversifiées.
Amélioration de l'onglet Événements
La refonte des saisons inclut également une mise à jour de l'onglet Événements (celui dans lequel se trouvent les défis) : nous voulons rendre les défis plus attractifs et offrir de meilleures récompenses.
Nous souhaitons également rendre les modes les plus populaires accessibles plus longtemps, et c'est dans cet onglet que vous pourrez les retrouver. Imaginez un mode dans lequel vous pourriez jouer avec le super archer magique à volonté !
Monnaie et magasin de saison
Les mots « monnaie » et « magasin » suffisent généralement à faire froncer les sourcils des joueurs.
Mais en vrai, nous pensons que vous allez aimer ce changement !
Nous recevons beaucoup de commentaires qui nous disent que les récompenses des événements sont... insuffisantes.
L'idée est de créer une monnaie de saison, que vous pourrez gagner en participant aux défis. Vous pourrez dépenser cet argent dans le magasin de saison pour acheter les objets de votre choix.
Dites au revoir aux coffres en or à 8 victoires. Vous serez désormais libres de jouer et de progresser comme vous l'entendez !
Ah, et encore une chose sur laquelle nous travaillons :
un nouveau gameplay !
C'est la mise à jour la plus importante et la plus excitante, et nous avons vraiment hâte de la partager avec vous. Vous allez devoir faire preuve d'un peu de patience avant que nous puissions entrer dans les détails.
Nous pouvons déjà vous dire que nous allons ajouter plus de profondeur au gameplay de Clash Royale, ce qui vous permettra de débloquer de nouveaux pouvoirs sur vos cartes préférées.
Ce nouveau gameplay sera ajouté en même temps qu'un nouveau niveau de carte (le niveau 15 !), et il concernera un paquet de cartes dès son lancement.
ET VOILÀ !
Enfin, pas vraiment. Nous voulons également ajouter d'autres fonctionnalités et nouveautés tout au long de l'année, mais on va s'arrêter là pour la première moitié.
Notez que tous ces changements en sont seulement au début de leur développement et qu'ils sont susceptibles de changer.
Si vous avez des idées ou des commentaires, n'hésitez pas à les partager sur nos réseaux sociaux :
À bientôt dans l'arène !
- L'équipe de Clash Royale