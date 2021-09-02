Infos pour la communauté
Bonjour à tous !
Pour découvrir sur quoi l'équipe Clash Royale travaille, n'hésitez pas à lire l'article ci-dessous ! 👀👇
Ce que l'équipe concocte :
L'équipe Clash Royale travaille d'arrache-pied sur une nouvelle mise à jour.
Les mises à jour précédentes visaient avant tout à faciliter la progression des joueurs dans les niveaux inférieurs et moyens.
Grâce aux objets magiques et aux meilleures quantités d'or (sans compter d'autres fonctionnalités), la situation s'est effectivement améliorée, mais les joueurs de haut niveau n'en ont pas vraiment bénéficié.
La prochaine mise à jour se concentrera sur les joueurs de haut niveau, en leur fournissant plus de contenu et en modifiant le jeu de manière complètement inédite.
Cette mise à jour modifiera le gameplay, donc afin de garantir la meilleure expérience de jeu pour tous, nous allons devoir étudier et affiner les mécaniques de jeu et leur équilibrage pendant un certain temps.
Mais soyez sûr que nous avons vraiment hâte que vous puissiez découvrir tout ça.
D'ici là, pour affrioler un peu le jeu, nous avons prévu tout un mois de contenu génial !
Aperçu de la nouvelle saison :
La nouvelle saison débute le 6 septembre !
Elle amènera non seulement des récompenses géniales, mais aussi une toute nouvelle arène.
Vous allez adorer la cuisine du bourreau !
Modifications d'équilibrage :
Nous avons prévu quelques modifications d'équilibrage pour réveiller un peu la méta !
Ces changements prendront effet à partir du 6 septembre, après une maintenance.
Revenez demain pour consulter la liste complète des modifications.
Vote pour des défis en mode fiesta :
Le vote pour les cartes boostées est un événement très fun pour la communauté, alors nous adorerions voir quels modes vous intéresseraient pour les défis en mode fiesta.
Chaque semaine, vous pourrez voter parmi trois défis, et le gagnant sera disponible pendant sept jours. Les défis suivront les catégories suivantes :
3 septembre : mode classique 1c1
10 septembre : mode générateur (apparition de cartes sur le terrain)
17 septembre : mode capture 1c1
24 septembre : mode 2c2
Nous avons hâte de voir les résultats !
Et ce n'est pas tout !
Le tirage du bourreau, le méga touchdown, le tirage triple et les défis en mort subite seront tous disponibles pour que vous tentiez de gagner des récompenses exceptionnelles !
Le 11 septembre, le tout premier tournoi mondial débutera, suivi par un tournoi mondial double élixir le 24 septembre.
Il y aura également des offres très alléchantes en magasin pour les joueurs désirant progresser un peu plus vite.