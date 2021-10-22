Compensation des cartes - Niveau 14
Le niveau 14 arrive, et avec, des réductions de coût en carte et or !
Avec ces nouvelles conditions, nous avons décidé de vous redonner les cartes que vous avez dépensé.
Voici les détails :
Ce changement vous permettra d'obtenir une grande quantité de cartes au déploiement de la mise à jour. Par exemple
si vous avez actuellement une carte légendaire de niveau 13, vous obtiendrez directement 14 cartes. Vous n'aurez alors besoin que de 6 cartes pour la passer au niveau 14.
si vous avez une carte commune de niveau 12, vous obtiendrez 500 cartes.
Cette compensation sera disponible à la sortie de la mise à jour, en même temps que la redistribution de l'expérience (plus d'infos avec cet article)
Nous sommes impatients de vous partager plus d'informations concernant la mise à jour !
L'équipe Clash Royale