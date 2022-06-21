Créateur à l'honneur : RoyaleAPI
Bonjour SML, peux-tu te présenter aux joueurs ? Quand as-tu commencé à jouer à Clash Royale ?
Bonjour, je m'appelle See-ming Lee, mais la plupart des gens me connaissent sous mes initiales SML. Je suis le fondateur de RoyaleAPI. Dans ma vie professionnelle, je suis technologue et designer UX (design de l'expérience utilisateur). J'ai passé près de 25 ans à travailler au croisement de l'art et de la technologie dans un média interactif. J'ai été diplômé de Yale en 1999, ce qui vous donne un brève idée de l'âge que j'ai. Je vis actuellement à Hong Kong, mais j'ai passé 17 ans aux États-Unis. J'ai joué pour la première fois à Clash Royale en 2016 lorsque j'étais en vacances, et vous connaissez la suite.
Qu'est-ce que RoyaleAPI ?
RoyaleAPI est un site que nous avons créé afin d'aider les joueurs de plusieurs façons, et d'améliorer leur expérience Clash Royale. Nous avons une diversité d'outils à disposition afin d'aider n'importe quel joueur, allant du débutant au professionnel du jeu.
Généralement, les nouveaux joueurs utilisent les fonctionnalités les plus simples comme voir les coffres à venir.
Les joueurs intermédiaires et les vétérans de CR ont tendance à plus explorer, en utilisant des fonctionnalités avancées comme notre outil de Guerre de Clans ou suivre le rythme du jeu avec les informations des prochaines mises à jour.
Les professionnels ont confiance en notre base de données esport pour enregistrer leurs accomplissements dans leur carrière. Suite à cela, nous nous sommes imposés en tant que référence dans la scène compétitive et nos services sont essentiels pour n'importe quels joueurs professionnels ou analystes qui souhaiteraient réussir à n'importe quel niveau, du semi-pro à la CRL à 1 million de dollars.
Quel est le but principal de RoyaleAPI selon vous ?
Je vois RoyaleAPI comme un couteau suisse de Clash Royale. Notre but est d'apporter à n'importe quel joueur, occasionnel ou pro, les outils qu'ils ont besoin pour jouer, apprendre et devenir meilleur au jeu. Nous sommes spécialisés dans la recherche de decks très performants, ce qui est l'aspect le plus critique de CR. Notre gamme complète couvre les besoins en decks pour le ladder et ceux pour les défis spéciaux afin de les rendre les plus simples possible.Comme tout jeu de cartes, avoir un bon deck est la base d'une stratégie gagnante et nous pouvons dire fièrement que beaucoup de joueurs font confiance à RoyaleAPI pour la trouver.
Comment tout cela a commencé ? Depuis combien de temps existe-t-il ?
Officiellement, RoyaleAPI a été fondé le 28 juillet 2017 - date de la première ligne de code. Nous nous approchons des 5 ans !À l'été 2017, nous avons publié une API publique qui permettait à n'importe qui de créer des applications personnalisées pour le jeu. Le plus gros projet qui est apparu depuis l'API initiale a été notre site phare : RoyaleAPI.com, une démonstration de l'analyse de données. Le site avait pour but d'encourager de nouveaux projets et de montrer les capacités de notre API. Avec le temps nous avons développé une base de données inégalée afin d'aider tous les joueurs de la communauté.
Finalement, Supercell a publié une API officielle, et même si cela a rendu notre service API superflu, notre site était toujours utile pour beaucoup de joueurs. Nous avons réalisé que nous pouvions continuer à travailler dessus afin de créer des fonctionnalités que personne d'autre était capable de développer et nous avons continué en ce sens jusqu'à maintenant.
Combien de personnes travaillent sur RoyaleAPI ?
Notre équipe est composée de 2 membres principaux et d'une énorme équipe de bénévoles. Je suis la seule personne qui travaille à temps plein sur le projet. Alpe123 (Alvaro Peña), notre Directeur Esports, passe environ 20 heures par semaine sur le site. Les autres membres de l'équipe principale, participent aux discussions importantes et aux sessions de brainstorming. Nous travaillons aussi avec des data scientists sur des projets plus complexes, mais aussi avec une grande équipe de traducteurs qui nous permet de proposer 14 langues différentes sur notre site.
Quelle est votre fonctionnalité favorite ou quelle partie de RoyaleAPI préférez-vous ?
Je suis très fier de l’infographie sur les changements d’équilibrage mensuels que j’avais commencé à créer pour la communauté il y a quelques années. Avant que nous ne commencions cette tendance d’utiliser une seule image pour faire un sommaire général, beaucoup de créateurs utilisaient des animations avant/après. Bien que ces vidéos soient utiles à petite échelle, je trouve qu’une vue globale est souvent manquante. La popularité de cette simple image peut être mesurée par le nombre de likes qu’elle reçoit sur les réseaux sociaux, ainsi que la pléthore de partage.
J’ai également commencé à faire des courtes vidéos chaque mois à propos de la nouvelle saison. Bien que cela ne soit pas traditionnellement notre contenu principal, j’ai mis ma passion pour l’animation au service de cette création afin de faire des vidéos très condensées (généralement moins de 2 minutes), pour donner une vue d’ensemble de la nouvelle saison.
En termes de fonctionnalité déjà mise en place dans RoyaleAPI, je suis vraiment très fier d’être capable de proposer des fonctionnalités uniques que personne d’autre ne propose :
Recherche de deck en temps réel avec une liste complète d’options, de filtres et de modes de jeu.
Matchup - un outil qui permet de calculer les probabilités pour un deck de gagner face à un autre deck
Rediffusion - une vue chronologique de la partie permettant de voir des statistiques détaillées de la partie et d’avoir une analyse complète.
Est-ce que vous pouvez partager une anecdote marrante ?
Je peux souvent savoir si un joueur pro est en train de jouer un tournoi majeur sans même avoir connaissance de cet événement au préalable. Lorsque cela arrive, la page de vue en temps réel de leur journal de bataille grimpe en flèche. Il est aussi très facile de voir lorsqu’un défi spécial à lieu, car beaucoup de joueurs vont chercher des decks pour cet événement. Par exemple, récemment j’ai été alerté d’une “anomalie” car la recherche de deck pour “Avec le temps se soignent les troupes” étaient 332,54% supérieur à la normale. Comme vous avez pu le remarquer, je suis un peu un geek donc ce genre d’informations est mon idée du “fun”…
Quel est votre moment favori dans l’histoire de Clash Royale ?
Lorsque Clash Royale est passé sur des niveaux simplifiés. En regardant en arrière, on se rend compte qu’il devait être très complexe pour les débutants de comprendre le concept du 9/7/4/1. Si vous regardez des anciennes vidéos de Clash Royale, je ne comprends toujours pas comment nous faisions pour comprendre que le niveau maximum était : 13 communes, 11 rares, 8 épiques et 5 légendaires. Ça semble simple comme bonjour aujourd’hui, mais cela nécessitait une sacrée réflexion à l’époque. Pour moi en tout cas, donc j’apprécie beaucoup ce changement !
Pouvez-vous partager/teaser une nouvelle fonctionnalité sur laquelle vous travaillez actuellement ?
Nous travaillons actuellement sur quelques fonctionnalités de haut niveau, et nous espérons pouvoir les mettre en ligne très prochainement !
Recherche de duel - C’est assez complexe car les combinaisons de set de duel ne sont pas simple à recréer, et nous sommes convaincus que cela ne donnerait pas de résultats vraiment intéressants si nous mettons tout simplement en avant les 4 decks que les joueurs utilisent (les probabilités que les joueurs utilisent exactement les mêmes 4 decks en guerre sont trop faibles pour que cela ait un sens au niveau statistiques). Au lieu de cela, nous utilisons une méthodologie avancée pour composer des sets de duel basés sur les taux de victoire des decks et leur taux d’utilisation. En faisant cela, nous sommes en mesure de trouver des decks hautement performants, sans que quiconque n’ait joué exactement le même set auparavant.
Classement des badges - En plus des badges en jeu, nous avons implémenté plusieurs badges personnalisés pour les joueurs. Nous avons remarqué que les joueurs sont extrêmement motivés par les classements et la possibilité de se vanter, nous planifions de mettre toutes ces réussites dans un classement général.
Quel est votre code créateur ?
Notre code créateur est RoyaleAPI - bien entendu, vous pouvez l’écrire en minuscule aussi si vous voulez !