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20 sept. 2022
Blog – Clash Royale

Le mondial entre Clashers !

Ce week-end, c'est la finale du mondial de la Clash Royale League ! Pour rendre cet événement encore plus spécial, nous avons organisé des sessions de visionnage où vous pourrez regarder la finale en direct. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou et profiter avec nous du spectacle !

Berlin, Allemagne

  • Lieu : LvL Gaming

  • Adresse : Schützenstraße 73, 10117 Berlin, Allemagne -

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  • Dates : 23/09 - 24/09 - 25/09

  • Ouverture des portes : 09:00~02:00

  • Début du live : 15:00

  • Pas d’inscription

Londres, Royaume-Uni - INSTAGRAM

  • Lieu : Melt Down

  • Adresse : 342 Caledonian Rd, Londres N1 1BB, Royaume-Uni -

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  • Dates : 23/09 - 24/09 - 25/09

  • Ouverture des portes : 08:00~02:00

  • Début du live : 14:00

  • Pas d’inscription

Madrid, Espagne - INSTAGRAM

  • Lieu : Elite Gaming Center

  • Adresse : Príncipe de Vergara 90, 28006 Madrid, Espagne -

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  • Dates : 23/09 - 24/09 - 25/09

  • Ouverture des portes : 09:00~22:00

  • Début du live : 15:00

  • Pas d’inscription

Paris, France - INSTAGRAM

  • Lieu : Melt Down

  • Adresse : 33 Bd Richard-Lenoir, 75011 Paris, France -

    Voir sur Google Maps

  • Dates : 23/09 - 24/09 - 25/09

  • Ouverture des portes : 09:00~02:00

  • Début du live : 15:00

  • Pas d’inscription

Rome, Italie - INSTAGRAM

  • Lieu : White Rabbit

  • Adresse : Via Spalato, 35/37/39, 00198 Roma RM, Italie -

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  • Dates : 23/09 - 24/09 - 25/09

  • Ouverture des portes : 09:00~02:00

  • Début du live : 15:00

  • Pas d’inscription

Jakarta, Indonésie - INSTAGRAM

  • Lieu : MALACCA TOAST KEDOYA

  • Adresse : Jl. Panjang No.1-2, RT.10/RW.1, Kedoya Sel., Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11520, Indonésie -

    Voir sur Google Maps

  • Dates : 23/09 - 24/09 - 25/09

  • Ouverture des portes : 14:00~01:00

  • Début du live : 20:00

  • Inscription :

    ICI

Manille, Philippines - INSTAGRAM

  • Lieu : Flight 88

  • Adresse : 22, 1103 Scout Borromeo St, Diliman, Quezon City, Metro Manila, Philippines -

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  • Dates : 23/09 - 24/09 - 25/09

  • Ouverture des portes : 15:00~02:00

  • Début du live : 21:00

  • Inscription :

    ICI

Singapour - INSTAGRAM

  • Lieu : Pop Mart Flagshipstore

  • Adresse : Pop Mart Flagship store Funan, #01-02 -

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  • Dates : 23/09 - 24/09 - 25/09

  • Ouverture des portes : 23 et 24 de 16:00 à 20:00 (25 de 16:00 à 18:00)

  • Début du live : 21:00

  • Pas d’inscription

Taipei, Taiwan - INSTAGRAM

  • Lieu : Borges Place

  • Adresse : No. 441, Mingshui Rd., Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan -

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  • Dates : 24/09 - 25/09

  • Ouverture des portes : 15:00~02:00

  • Début du live : 21:00

  • Inscription :

    ICI

Tokyo, Japon

  • Lieu : Akihabara Esports Square

  • Adresse : Box’R AKIBA Bldg 2F, SotoKanda, Chiyoda-ku, Tokyo -

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  • Dates : 24/09 - 25/09

  • Ouverture des portes : 15:00~6:00

  • Début du live : 22:00

  • Inscription :

    ICI

Bonne chance à tous les finalistes, nous avons hâte d'assister à la finale avec vous !

À bientôt dans l'arène !