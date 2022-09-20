Le mondial entre Clashers !
Ce week-end, c'est la finale du mondial de la Clash Royale League ! Pour rendre cet événement encore plus spécial, nous avons organisé des sessions de visionnage où vous pourrez regarder la finale en direct. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou et profiter avec nous du spectacle !
Berlin, Allemagne
Lieu : LvL Gaming
Adresse : Schützenstraße 73, 10117 Berlin, Allemagne -
Dates : 23/09 - 24/09 - 25/09
Ouverture des portes : 09:00~02:00
Début du live : 15:00
Pas d’inscription
Londres, Royaume-Uni - INSTAGRAM
Lieu : Melt Down
Adresse : 342 Caledonian Rd, Londres N1 1BB, Royaume-Uni -
Dates : 23/09 - 24/09 - 25/09
Ouverture des portes : 08:00~02:00
Début du live : 14:00
Pas d’inscription
Madrid, Espagne - INSTAGRAM
Lieu : Elite Gaming Center
Adresse : Príncipe de Vergara 90, 28006 Madrid, Espagne -
Dates : 23/09 - 24/09 - 25/09
Ouverture des portes : 09:00~22:00
Début du live : 15:00
Pas d’inscription
Paris, France - INSTAGRAM
Lieu : Melt Down
Adresse : 33 Bd Richard-Lenoir, 75011 Paris, France -
Dates : 23/09 - 24/09 - 25/09
Ouverture des portes : 09:00~02:00
Début du live : 15:00
Pas d’inscription
Rome, Italie - INSTAGRAM
Lieu : White Rabbit
Adresse : Via Spalato, 35/37/39, 00198 Roma RM, Italie -
Dates : 23/09 - 24/09 - 25/09
Ouverture des portes : 09:00~02:00
Début du live : 15:00
Pas d’inscription
Jakarta, Indonésie - INSTAGRAM
Lieu : MALACCA TOAST KEDOYA
Adresse : Jl. Panjang No.1-2, RT.10/RW.1, Kedoya Sel., Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11520, Indonésie -
Dates : 23/09 - 24/09 - 25/09
Ouverture des portes : 14:00~01:00
Début du live : 20:00
Inscription :
Manille, Philippines - INSTAGRAM
Lieu : Flight 88
Adresse : 22, 1103 Scout Borromeo St, Diliman, Quezon City, Metro Manila, Philippines -
Dates : 23/09 - 24/09 - 25/09
Ouverture des portes : 15:00~02:00
Début du live : 21:00
Inscription :
Singapour - INSTAGRAM
Lieu : Pop Mart Flagshipstore
Adresse : Pop Mart Flagship store Funan, #01-02 -
Dates : 23/09 - 24/09 - 25/09
Ouverture des portes : 23 et 24 de 16:00 à 20:00 (25 de 16:00 à 18:00)
Début du live : 21:00
Pas d’inscription
Taipei, Taiwan - INSTAGRAM
Lieu : Borges Place
Adresse : No. 441, Mingshui Rd., Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan -
Dates : 24/09 - 25/09
Ouverture des portes : 15:00~02:00
Début du live : 21:00
Inscription :
Tokyo, Japon
Lieu : Akihabara Esports Square
Adresse : Box’R AKIBA Bldg 2F, SotoKanda, Chiyoda-ku, Tokyo -
Dates : 24/09 - 25/09
Ouverture des portes : 15:00~6:00
Début du live : 22:00
Inscription :
Bonne chance à tous les finalistes, nous avons hâte d'assister à la finale avec vous !
À bientôt dans l'arène !