ONGLET ÉVÉNEMENTS : COURONNES ET COFFRES
MODIFICATIONS À L'ONGLET ÉVÉNEMENTS
Dans la mise à jour de juin, les joueurs pourront gagner des coffres et des couronnes via les événements.
Vous pourrez gagner des couronnes en participant à des combats d'événement, et des coffres en tant victorieux.
Les événements sont les trois modes principaux dans l'onglet Événements.
POURQUOI AVAIENT-ILS ÉTÉ SUPPRIMÉS ?
Nous avions pour objectif de séparer le gameplay central de Clash Royale —la voie des trophées et le Hall des légendes—des événements, mais ce fut un mauvais pas de notre part. Des coffres et couronnes par ci et jetons de saison par là!
On ne voulait pas faire des événements le centre du jeu, en en faisant le moyen principal de gagner du progrès.
On avait séparé les jetons saisons des couronnes pour essayer de faciliter l’implémentation et la compréhension du nouveau magasin de saison ainsi que de la nouvelle monnaie.
ET POURQUOI SONT-ILS DE RETOUR ?
Nous avons observé les retours de la communauté Clash Royale au sujet de cette modification, et à quel point la perte d'une source de couronnes et coffres a pu impacter la progression des joueurs.
En ajoutant à cela l'arrivée du nouveau Pass Royale qui nécessite davantage de couronnes... Ce ne fut pas le meilleur des choix pour les joueurs qui jouent surtout aux événements.
À L'AVENIR
Ceci n'est pas une solution permanente (d'ailleurs les animations sont à peaufiner) donc nous procéderons avec d'autres modifications à l'avenir.
Nous nous penchons aussi sur de groooos changements (imaginez un monde sans file d'attente !) mais rien n'est confirmé. Tout cela prend du temps, dans tous les cas ! Donc; restez patients, et continuez à gagner des coffres et couronnes de la même façon jusqu'à l'arrivée de la mise à jour.
À bientôt dans l'arène,
L'équipe de Clash Royale
P.S
Nous n'essayons pas de supprimer le 2c2 !