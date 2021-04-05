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5 avr. 2021
Blog – Clash Royale

Découvrez la saison 22 (maintenant avec des objets magiques !).

Débloquez des récompenses en gagnant les couronnes des tours détruites !

Débloquez le Pass Royale pour obtenir des récompenses et des avantages uniques.

Le Pass Royale et la route gratuite comprennent maintenant des objets magiques !

Récompenses du Pass Royale

  • Un skin de tour et des émotes uniques de la P.E.K.K.A

  • 1 livre ultime (complète entièrement le nombre de cartes requises pour passer un niveau)

  • 1 écu magique (amélioration gratuite d'une carte)

  • 2 clés de coffre (ouvre n'importe quel coffre instantanément)

  • 1 joker légendaire

  • Des jokers épiques

  • Des jokers rares

  • Des jokers communs

  • 40,000 d'or

  • 4 jetons d'échange

  • Or bonus de la banque (jusqu'à 10,000 d'or supplémentaire)

Les possesseur du Pass Royale ont également des essais illimités aux défis spéciaux, un nom doré exclusif et la possibilité de mettre des coffres en file d'attente automatique d'ouverture !

Récompenses gratuites

Vous n'avez pas le Pass Royale ? Vous pourrez obtenir ces récompenses gratuites :

  • 1 livre de cartes

  • 10 jokers épiques

  • 20 jokers rare

  • 100 jokers communs

  • 2 clés de coffre

  • 34 coffres à couronne (contenant des gemmes et cartes de toutes les raretés)

  • 1 joker légendaire

Ces récompenses s'appliquent aux joueurs d'arène 7 et plus. Les détenteurs du Pass Royale peuvent aussi collecter ces récompenses !

Les récompenses ci-dessus s'appliquent aux joueurs d'arène 7 et plus.

Les récompenses des joueurs d'arène 4 à 6 peuvent être vérifiées en jeu !

En savoir plus ?

Cliquez ici pour avoir plus d'informations et des réponses aux questions les plus fréquentes !