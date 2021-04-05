Découvrez la saison 22 (maintenant avec des objets magiques !).
Débloquez des récompenses en gagnant les couronnes des tours détruites !
Débloquez le Pass Royale pour obtenir des récompenses et des avantages uniques.
Le Pass Royale et la route gratuite comprennent maintenant des objets magiques !
Récompenses du Pass Royale
Un skin de tour et des émotes uniques de la P.E.K.K.A
1 livre ultime (complète entièrement le nombre de cartes requises pour passer un niveau)
1 écu magique (amélioration gratuite d'une carte)
2 clés de coffre (ouvre n'importe quel coffre instantanément)
1 joker légendaire
Des jokers épiques
Des jokers rares
Des jokers communs
40,000 d'or
4 jetons d'échange
Or bonus de la banque (jusqu'à 10,000 d'or supplémentaire)
Les possesseur du Pass Royale ont également des essais illimités aux défis spéciaux, un nom doré exclusif et la possibilité de mettre des coffres en file d'attente automatique d'ouverture !
Récompenses gratuites
Vous n'avez pas le Pass Royale ? Vous pourrez obtenir ces récompenses gratuites :
1 livre de cartes
10 jokers épiques
20 jokers rare
100 jokers communs
2 clés de coffre
34 coffres à couronne (contenant des gemmes et cartes de toutes les raretés)
1 joker légendaire
Ces récompenses s'appliquent aux joueurs d'arène 7 et plus. Les détenteurs du Pass Royale peuvent aussi collecter ces récompenses !
Les récompenses ci-dessus s'appliquent aux joueurs d'arène 7 et plus.
Les récompenses des joueurs d'arène 4 à 6 peuvent être vérifiées en jeu !