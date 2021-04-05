Vous n'avez pas le Pass Royale ? Vous pourrez obtenir ces récompenses gratuites :



1 livre de cartes

10 jokers épiques

20 jokers rare

100 jokers communs

2 clés de coffre

34 coffres à couronne (contenant des gemmes et cartes de toutes les raretés)



1 joker légendaire

Ces récompenses s'appliquent aux joueurs d'arène 7 et plus. Les détenteurs du Pass Royale peuvent aussi collecter ces récompenses !