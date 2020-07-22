Chaque joueur qui termine le défi 20 victoires se qualifiera pour le Championnat du Monde No Tilt, où ils se battront à travers plusieurs phases de groupes pour voir qui sont les MEILLEURS joueurs de Clash Royale.

Les joueurs éligibles seront contactés via leur boîte de réception en jeu avec plus d'informations une fois le défi des 20 victoires terminé.