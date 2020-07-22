Défi 20 victoires No Tilt !
AVEZ-VOUS CE QU'IL FAUT ?
Pouvez-vous gagner 20 parties de Clash Royale... avec seulement 3 défaites?
Remportez le défi 20 victoires pour gagner d'énormes récompenses en jeu et vous qualifier pour le championnat du monde No Tilt - un tournoi Clash Royale avec un prize pool de 50 000$ !
COMMENT PARTICIPER
Le défi No Tilt 20 victoires démarre cette semaine !
Début : 23 juillet à 10h UTC +2 (France métropolitaine)
Fin : 27 juillet à 10h UTC +2 (France métropolitaine)
Rendez-vous dans l'onglet Événements pour rejoindre le défi !
Chaque joueur reçoit
3 entrées gratuites
.
3 défaites
et vous êtes sorti.
Vous pouvez
à nouveau participer au défi
pour 10 gemmes.
Les joueurs qui possèdent le Pass Royale
obtiennent des entrées gratuites illimitées
au défi 20 victoires.
La progression du défi sera
réinitialisée
à chaque nouvelle entrée (0 victoire / 0 défaite).
LE CHAMPIONNAT DU MONDE NO TILT
Chaque joueur qui termine le défi 20 victoires se qualifiera pour le Championnat du Monde No Tilt, où ils se battront à travers plusieurs phases de groupes pour voir qui sont les MEILLEURS joueurs de Clash Royale.
Les joueurs éligibles seront contactés via leur boîte de réception en jeu avec plus d'informations une fois le défi des 20 victoires terminé.