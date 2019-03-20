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20 mars 2019
Blog – Clash Royale

Défi Clash Royale League !

Décrochez les 20 victoires !

Démontrez votre talent et voyons si vous avez ce qu'il faut pour être un joueur pro de Clash Royale !

Des millions de joueurs seront en compétition, seulement quelques-uns atteindront les 20 victoires !

Défi 20 victoires CRL :

  • En ligne du :

    21-26 Mars.

  • Objectif : atteindre les 20 victoires d'un trait.

  • Élimination à 3 défaites.

  • 3 entrées gratuites, 10 gemmes pour recommencer.

  • Créer votre propre deck.

  • Règles de tournoi (niveau 9).

Terminez le défi 20 victoires CRL et vous serez instantanément éligible pour 2 tournois qualificatifs en ligne :

1) Qualifications CRL – la prochaine étape afin de vous donner une chance de rejoindre une équipe de la CRL.

2) Qualifications WCG – votre chance pour combattre et représenter votre région aux WCG 2019 Xi’an.

Plus d'infos : CRL Q&R et WCG 2019.

Faites flancher vos adversaires avec un emote exclusif !

Les gagnants du défi CRL gagneront également cet emote exclusif, pour ceux qui les affronterons et qui se feront spammer... Bonne chance !

Vous souhaitez être au courant de la progression des joueurs francophones ? Alors ne manquez pas les différents streams de la communauté.

Tweetez nous également votre parcours : @ClashRoyaleFR et @EsportsRoyaleEN

Bonne chance,

L'équipe Clash Royale.