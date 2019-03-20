Défi Clash Royale League !
Décrochez les 20 victoires !
Démontrez votre talent et voyons si vous avez ce qu'il faut pour être un joueur pro de Clash Royale !
Des millions de joueurs seront en compétition, seulement quelques-uns atteindront les 20 victoires !
Défi 20 victoires CRL :
En ligne du :
21-26 Mars.
Objectif : atteindre les 20 victoires d'un trait.
Élimination à 3 défaites.
3 entrées gratuites, 10 gemmes pour recommencer.
Créer votre propre deck.
Règles de tournoi (niveau 9).
Terminez le défi 20 victoires CRL et vous serez instantanément éligible pour 2 tournois qualificatifs en ligne :
1) Qualifications CRL – la prochaine étape afin de vous donner une chance de rejoindre une équipe de la CRL.
2) Qualifications WCG – votre chance pour combattre et représenter votre région aux WCG 2019 Xi’an.
Faites flancher vos adversaires avec un emote exclusif !
Les gagnants du défi CRL gagneront également cet emote exclusif, pour ceux qui les affronterons et qui se feront spammer... Bonne chance !
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Tweetez nous également votre parcours : @ClashRoyaleFR et @EsportsRoyaleEN
Bonne chance,
L'équipe Clash Royale.