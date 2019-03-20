Démontrez votre talent et voyons si vous avez ce qu'il faut pour être un joueur pro de Clash Royale !

Des millions de joueurs seront en compétition, seulement quelques-uns atteindront les 20 victoires !

Défi 20 victoires CRL :



En ligne du : 21-26 Mars.

Objectif : atteindre les 20 victoires d'un trait.

Élimination à 3 défaites.

3 entrées gratuites, 10 gemmes pour recommencer.

Créer votre propre deck.

Règles de tournoi (niveau 9).

Terminez le défi 20 victoires CRL et vous serez instantanément éligible pour 2 tournois qualificatifs en ligne :

1) Qualifications CRL – la prochaine étape afin de vous donner une chance de rejoindre une équipe de la CRL.

2) Qualifications WCG – votre chance pour combattre et représenter votre région aux WCG 2019 Xi’an.



Plus d'infos : CRL Q&R et WCG 2019.