Préparez-vous pour un événement épique à venir cette semaine : la King’s Cup est de retour!

Défi King's Cup : du 25 au 29 octobre

Tournoi King’s Cup : 28 et 29 octobre

Et regardez le tournoi en direct les samedi 28 et dimanche 29 octobre !

Le Défi est un défi de type “deck à l’aveugle”, avec des decks créés par les équipes participant au tournoi ! Les YouTubers se sont associés à des joueurs professionnels pour former les équipes de la King’s Cup (plus d'infos ici - en anglais) - ils ont ensuite créé le «Deck Signature» de leur équipe pour le Défi.



Découvrez les decks qu'ils ont créés – que vous jouerez dans le Défi - ci-dessous, et venez donner votre avis et en discuter sur les forums (en français !) :