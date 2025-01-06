Défis et événements de janvier !
Tirage du gobelin à sarbacane évolué (1c1) : du 6 au 13 janvier
Il n'y a qu'une seule arme meilleure qu'une sarbacane, et c'est une sarbacane empoisonnée. Créez le deck parfait autour du gobelin à sarbacane évolué.
⚔️ Défi : du 10 au 13 janvier
🏆 Récompense : bannière (décoration et fond)
Géante runique (1c1) : du 13 au 20 janvier
Un guerrier n'est rien sans du bon matériel, c'est pourquoi la géante runique fournit les meilleures armes à vos troupes !
⚔️ Défi : du 17 au 20 janvier
🏆 Récompense : bannière (décoration et fond)
Clash des berserkers (1c1) : du 20 au 27 janvier
Ça va faire mal ! Les unités frappent plus fort et plus vite à 50 % de leurs points de vie.
⚔️ Défi : du 24 au 27 janvier
🏆 Récompense : décoration de bannière
Tirage Super cartes (1c1) : du 27 janvier au 3 février
Choisissez une super carte et créez un deck pour l'accompagner ! Les règles classiques du combat en tirage s'appliquent.
⚔️ Défi : du 31 janvier au 3 février
🏆 Récompense : fond de bannière