Tirage de la tesla évoluée (1c1 et 2c2) : du 4 au 11 mars

⚡ Jouez avec la nouvelle tesla évoluée !

⚔️ Défi : du 8 au 11 mars

🏆 Récompense : décoration de bannière

Roquette de fête des gobelins (1c1 et 2c2) : du 11 au 18 mars

🚀 Une fête explosive !

⚔️ Défi : du 15 au 18 mars

🏆 Récompense : décoration de bannière

Pouvoir choquant (1c1 et 2c2) : du 18 au 25 mars

⚡ Le tonnerre du combat gronde !

⚔️ Défi : du 22 au 25 mars

🏆 Récompense : décoration de bannière

Buff électro (1c1 et 2c2) : du 25 mars au 1er avril

⚡ Un événement choquant ! Toutes les cartes électro débordent de puissance !

⚔️ Défi : du 29 mars au 1er avril

🏆 Récompense : décoration de bannière