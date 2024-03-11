11 mars 2024
Blog – Clash Royale
DÉFIS ET ÉVÉNEMENTS DE MARS
Tirage de la tesla évoluée (1c1 et 2c2) : du 4 au 11 mars
⚡ Jouez avec la nouvelle tesla évoluée !
⚔️ Défi : du 8 au 11 mars
🏆 Récompense : décoration de bannière
Roquette de fête des gobelins (1c1 et 2c2) : du 11 au 18 mars
🚀 Une fête explosive !
⚔️ Défi : du 15 au 18 mars
🏆 Récompense : décoration de bannière
Pouvoir choquant (1c1 et 2c2) : du 18 au 25 mars
⚡ Le tonnerre du combat gronde !
⚔️ Défi : du 22 au 25 mars
🏆 Récompense : décoration de bannière
Buff électro (1c1 et 2c2) : du 25 mars au 1er avril
⚡ Un événement choquant ! Toutes les cartes électro débordent de puissance !
⚔️ Défi : du 29 mars au 1er avril
🏆 Récompense : décoration de bannière
Tournoi royal (standard) :
du 9 au 13 mars
Tournoi royal (mort subite) :
du 23 au 27 mars