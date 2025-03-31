Avec la mise à jour d'avril, nous retirons le coffre à bannière et les jetons de bannière.

Vous pourrez toujours gagner des fonds et des décorations grâce aux défis, aux événements, aux cubes mystères, au Pass Royale et dans le magasin.

À la sortie de la mise à jour le 31 mars, les jetons de bannière seront convertis en pièces d'or et supprimés du jeu, et les offres liées au jetons de bannière seront également supprimées du magasin de saison.

100 jetons de bannière = 2 000 pièces d'or, avec un maximum de 2 000 jetons pouvant être convertis (soit 40 000 pièces d'or).

À bientôt dans l'arène !

L'équipe de Clash Royale