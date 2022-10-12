Fin de la prise en charge : versions antérieures à iOS 11 et Android 5.0
Bonjour,
Pour des raisons techniques indépendantes de notre volonté, lors de la prochaine mise à jour de Clash Royale, nous devrons malheureusement mettre fin à la prise en charge de tous les appareils Apple et Android utilisant un système d'exploitation antérieur à iOS 11 et Android 5.0.
Si votre appareil utilise un système d'exploitation plus ancien qu'iOS 11 ou Android 5.0, il vous sera impossible de jouer à Clash Royale sans mettre à jour iOS ou Android.
Veuillez effectuer la mise à jour vers iOS 11 ou Android 5.0 (ou des versions plus récentes) dès que possible.
Des instructions pour la mise à jour de votre version d'iOS sont disponibles sur le site de l'assistance d'Apple.
Des instructions pour la mise à jour de votre version d'Android sont disponibles sur le site de l'assistance Google.
Pour en savoir plus sur l'association de votre compte à Supercell ID ou sur le transfert de votre compte sur un nouvel appareil, veuillez consulter notre FAQ.
L'équipe de Clash Royale