Bonjour,

Pour des raisons techniques indépendantes de notre volonté, lors de la prochaine mise à jour de Clash Royale, nous devrons malheureusement mettre fin à la prise en charge de tous les appareils Apple et Android utilisant un système d'exploitation antérieur à iOS 11 et Android 5.0.



Si votre appareil utilise un système d'exploitation plus ancien qu'iOS 11 ou Android 5.0, il vous sera impossible de jouer à Clash Royale sans mettre à jour iOS ou Android.

Veuillez effectuer la mise à jour vers iOS 11 ou Android 5.0 (ou des versions plus récentes) dès que possible.



Des instructions pour la mise à jour de votre version d'iOS sont disponibles sur le site de l'assistance d'Apple.



Des instructions pour la mise à jour de votre version d'Android sont disponibles sur le site de l'assistance Google.



Pour en savoir plus sur l'association de votre compte à Supercell ID ou sur le transfert de votre compte sur un nouvel appareil, veuillez consulter notre FAQ.

