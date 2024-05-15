Les boulets de votre géant royal seront encore plus puissants !

Pendant l'événement du géant royal évolué, obtenez des cartes et de l'or gratuitement, ainsi que le géant royal évolué pour moins de la moitié du prix d'une émote ! L'événement commence le 17 mai à 11h, connectez-vous chaque jour pour récupérer vos récompenses. Certaines seront perdues si vous ratez une journée !

Voici la liste des récompenses :

250 cartes du géant royal (GRATUIT)

Bannière du géant royal (GRATUIT)

500 cartes du géant royal (GRATUIT)

Géant royal évolué : 1 fragment (5 💎)

7 500 or (GRATUIT)

Géant royal évolué : 1 fragment (10 💎)

750 cartes du géant royal (GRATUIT)

Géant royal évolué : 2 fragments (25 💎)

1 écu magique (GRATUIT)

Géant royal évolué : 2 fragments (50 💎)

⚠️ Éligibilité : avoir atteint le niveau 7 du Roi ou plus

❓ L'icône de l'événement ne s'affiche pas ? Ne vous inquiétez pas ! Certains joueurs auront accès à cet événement la semaine suivante. Revenez le 28 mai pour y participer !