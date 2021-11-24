Fair play & Clash Royale !
SÉCURITÉ ET ÉQUITÉ DU JEU
Avec le retour du défi des 20 victoires, nous souhaitions vous rappeler nos conditions de service et règles d'équité.
Que faisons-nous ?
Prévenir les joueurs de ne pas utiliser de logiciels tiers.
Surveiller les
partages de compte
et
achats frauduleux.
Procéder à des vérifications d'équité dans le classement.
Vérification des comptes de joueurs s'étant qualifiés à des compétitions majeures.
Qu'est-ce qu'un partage de compte ?
Au plus simple, le partage de compte est le fait de donner votre compte à quelqu'un afin que celui-ci progresse pour vous (aussi appelé "push" de compte).
La vente, l'achat, le partage ou le don de compte à d'autres joueurs va à l'encontre de nos conditions de service.
Quiconque faisant l'objet d'un partage de compte se verra bannir son propre compte ainsi que tous les autres comptes ayant été accédés.
Un partage de compte vous fera bannir !
N'importe quel joueur trouvé, faisant l'objet d'un "push" grâce au partage de compte sera banni - le plus souvent de manière permanente.
N'importe quel joueur suspect d'opérer le "push" aura aussi tous ses comptes associés bannis. Cela s'applique aussi aux comptes "propres".
Nous ne pouvons pas garantir la sécurité d'un compte ayant été partagé à un autre joueur.
Nous nous réservons le droit de bannir tout compte ayant été transféré entre des joueurs.
Acheter des gemmes en dehors du jeu.
Il existe de nombreux sites internet tiers proposant des gemmes pour Clash Royale, mais AUCUN d'entre eux n'est sûr. Ignorez ce que ces sites prétendent, ils ne sont PAS sponsorisés par Supercell et financent souvent (ou sont financés par) des activités illégales.
Les comptes partagés ou ayant acheté des gemmes de manière frauduleuse seront passibles de sanctions telles que :
La révocation des gemmes (gemmes négatives).
La suspension temporaire (2,7,31 jours de bannissement).
La suspension permanente (bannissement permanent).