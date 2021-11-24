Au plus simple, le partage de compte est le fait de donner votre compte à quelqu'un afin que celui-ci progresse pour vous (aussi appelé "push" de compte).

La vente, l'achat, le partage ou le don de compte à d'autres joueurs va à l'encontre de nos conditions de service.



Quiconque faisant l'objet d'un partage de compte se verra bannir son propre compte ainsi que tous les autres comptes ayant été accédés.