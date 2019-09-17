Avez-vous ce qu'il faut pour créer la meilleure équipe de fantasy de la Clash Royale League ?

Nous avons introduit des sports fantasy dans la Clash Royale League avec Fantasy Royale, à partir du 21 septembre (pour la CRL West), dans l'onglet Esports du jeu !



NOTE : vous devez créer votre deck Fantasy Royale avant les dates indiquées ci-dessus ! Vous ne pourrez plus rejoindre la Fantasy Royale après ces dates !