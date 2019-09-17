Fantasy Royale est de retour !
Avez-vous ce qu'il faut pour créer la meilleure équipe de fantasy de la Clash Royale League ?
Nous avons introduit des sports fantasy dans la Clash Royale League avec Fantasy Royale, à partir du 21 septembre (pour la CRL West), dans l'onglet Esports du jeu !
NOTE : vous devez créer votre deck Fantasy Royale avant les dates indiquées ci-dessus ! Vous ne pourrez plus rejoindre la Fantasy Royale après ces dates !
Qu'est-ce que Fantasy Royale ?
Créez votre propre équipe de quatre joueurs CRL.
Regarder et suivre leurs performances lors des émissions CRL.
Marquez des couronnes pour chaque couronne gagnée par vos joueurs fantasy.
Échangez des joueurs fantasy tout au long de la saison.
Gagner des récompenses.
Points et récompenses :
Le but de Fantasy Royale est de collecter le plus de couronnes possible. Vous obtenez des couronnes à chaque fois qu'un joueur CRL de votre équipe fantasy marque une couronne pendant la saison !
Vous aurez la possibilité d'échanger des joueurs de votre équipe fantasy une fois par semaine - soyez stratégique à ce sujet, car vous voudrez que les joueurs CRL qui gagnent le plus de couronnes soient dans votre équipe !
N'oubliez pas que vous ne remporterez de couronnes que si le joueur CRL fait partie de votre équipe quand il les gagne. Cela signifie que vous n'obtiendrez pas de manière rétroactive les couronnes d'un joueur CRL s'il ne faisait pas partie de votre équipe quand il l'a remporté !
Qui reçoit des récompenses ? Tous les joueurs de Fantasy avec les meilleurs 1ère, 2ème et 3ème places recevront les récompenses suivantes :
1re place : 1 000 gemmes.
2e place : 500 gemmes.
3ème place : 250 gemmes.
Calendrier :
CRL West
Fantasy Royale démarre le 21 septembre.
CRL China
Fantasy Royale démarre le 20 septembre.
CRL Asia
Fantasy Royale démarre le 19 septembre.
NOTE : vous devez créer votre deck Fantasy Royale avant les dates indiquées ci-dessus ! Vous ne pourrez plus rejoindre la Fantasy Royale après ces dates !
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