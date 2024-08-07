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7 août 2024
Blog – Clash Royale

Festival de l'or du mois d'août !

Participez au festival de l'or du mois d'août ! Du 5 au 12 août, l'or va pleuvoir sur le royaume ! Trois événements en même temps ?! Promos sur les améliorations, pièces d'or supplémentaires et récompenses de palier ? Ça vaut de l'or !

Voici ce qui vous attend :

SLASH ROYALE !

Pendant toute une semaine, le prix en pièces d'or des améliorations sera divisé par deux !

Ruée vers l'or !

Des pièces d'or supplémentaires, ça vous dit ? Vous en aurez en détruisant des tours !

Gagnez jusqu'à 120 000 pièces d'or selon le niveau de votre arène !

Voici l'or que vous pouvez gagner chaque jour pendant l'événement :

  • Arène 1 - 4 : 5 000 pièces d'or

  • Arène 5 - 7 : 10 000 pièces d'or

  • Arène 8 - 10 : 15 000 pièces d'or

  • Arène 11 et plus : 20 000 pièces d'or

Événement de palier !

Dépensez de l'or et gagnez des récompenses. C'est aussi simple que ça !

Voici la liste des paliers et récompenses :

  • 5 000 pièces d'or : 1 coffre en or

  • 10 000 pièces d'or : 500 cartes communes aléatoires

  • 20 000 pièces d'or : 5 clés de coffre

  • 50 000 pièces d'or : 100 cartes rares aléatoires

  • 100 000 pièces d'or : 1 coffre magique

  • 200 000 pièces d'or : 50 cartes épiques aléatoires

  • 300 000 pièces d'or : 1 coffre géant

  • 450 000 pièces d'or : 3 jokers légendaires

  • 600 000 pièces d'or : coffre-joker royal

  • 750 000 pièces d'or : 1 coffre légendaire du Roi (ou un coffre du Roi si vous êtes à l'arène 10 ou moins)

Prêts à devenir riches ? Préparez-vous à combattre !

À bientôt dans l'arène !
L'équipe de Clash Royale