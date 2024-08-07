Festival de l'or du mois d'août !
Participez au festival de l'or du mois d'août ! Du 5 au 12 août, l'or va pleuvoir sur le royaume ! Trois événements en même temps ?! Promos sur les améliorations, pièces d'or supplémentaires et récompenses de palier ? Ça vaut de l'or !
Voici ce qui vous attend :
SLASH ROYALE !
Pendant toute une semaine, le prix en pièces d'or des améliorations sera divisé par deux !
Ruée vers l'or !
Des pièces d'or supplémentaires, ça vous dit ? Vous en aurez en détruisant des tours !
Gagnez jusqu'à 120 000 pièces d'or selon le niveau de votre arène !
Voici l'or que vous pouvez gagner chaque jour pendant l'événement :
Arène 1 - 4 : 5 000 pièces d'or
Arène 5 - 7 : 10 000 pièces d'or
Arène 8 - 10 : 15 000 pièces d'or
Arène 11 et plus : 20 000 pièces d'or
Événement de palier !
Dépensez de l'or et gagnez des récompenses. C'est aussi simple que ça !
Voici la liste des paliers et récompenses :
5 000 pièces d'or : 1 coffre en or
10 000 pièces d'or : 500 cartes communes aléatoires
20 000 pièces d'or : 5 clés de coffre
50 000 pièces d'or : 100 cartes rares aléatoires
100 000 pièces d'or : 1 coffre magique
200 000 pièces d'or : 50 cartes épiques aléatoires
300 000 pièces d'or : 1 coffre géant
450 000 pièces d'or : 3 jokers légendaires
600 000 pièces d'or : coffre-joker royal
750 000 pièces d'or : 1 coffre légendaire du Roi (ou un coffre du Roi si vous êtes à l'arène 10 ou moins)
Prêts à devenir riches ? Préparez-vous à combattre !
À bientôt dans l'arène !
L'équipe de Clash Royale