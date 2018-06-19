Fin du support des plus vieux appareils.
Pour des raisons techniques indépendantes de notre volonté, lors de notre mise à jour de juin, nous devrons malheureusement mettre fin à la prise en charge de :
Tous les appareils Apple exécutant iOS 8 ou antérieur.
Tous les appareils Android exécutant Android 4.0.4 ou antérieur.
Si votre appareil (Android ou iOS) utilise ces versions ou antérieures, il vous sera impossible de jouer à Clash Royale sans mettre à jour iOS (vous devrez installer iOS 9 ou une version ultérieure) ou Android (vous devrez installer Android 4.1 ou ultérieure).
Des instructions pour la mise à jour de votre
version d’iOS
sont disponibles sur le
.
Des instructions pour la mise à jour de votre
version Android
sont disponibles sur le
.
Pour en savoir plus sur l'association de votre compte à Supercell ID et le transfert de votre jeu sur un nouvel appareil, veuillez consulter notre FAQ.
À bientôt dans l'arène,
L'équipe de Clash Royale