Ces nouvelles valeurs de carte vont aussi fonder une base régulière au prix des jokers d'élite !

Actuellement, si vous achetez une carte niveau 14 dans le magasin, elle est directement convertie en joker d'élite, mais le prix en or de cette conversion dépend de la rareté de la carte.

Après le changement qui arrive, n'importe quelle conversion de carte niveau 14 en joker d'élite coûtera 10 pièces d'or, peu importe la rareté.