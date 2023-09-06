RÉDUCTION DU PRIX DES CARTES !
Le coût en or des cartes rares, épiques et légendaires diminue !
Les cartes communes garderont leur valeur de 10 pièces d'or. Ces valeurs affecteront le prix en or des cartes dans le magasin.
POURQUOI ?
Depuis le lancement de Clash Royale en 2016, la valeur en or des cartes n'a pas changé. Sept ans plus tard, elle ne reflète plus la réalité de la progression en jeu. Par exemple, les cartes légendaires sont maintenant beaucoup plus faciles à obtenir, par rapport au moment de leur sortie.
JOKERS D'ÉLITE
Ces nouvelles valeurs de carte vont aussi fonder une base régulière au prix des jokers d'élite !
Actuellement, si vous achetez une carte niveau 14 dans le magasin, elle est directement convertie en joker d'élite, mais le prix en or de cette conversion dépend de la rareté de la carte.
Après le changement qui arrive, n'importe quelle conversion de carte niveau 14 en joker d'élite coûtera 10 pièces d'or, peu importe la rareté.
C'EST QUOI L'ARNAQUE ?
Pour équilibrer le nombre de jokers d'élite qu'un joueur peut obtenir uniquement via le magasin, les cartes légendaires apparaîtront moins fréquemment dans le magasin.
QU'EN EST-IL DES DONS ET ÉCHANGES ?
Les pièces d'or obtenues en donnant des cartes seront également ajustées : Carte rare : 25 pièces d'or (+10 EXP et 10 étoiles) Carte épique : 100 pièces d'or (+10 EXP et 10 étoiles)
Il en va de même pour les échanges de cartes niveau 14 :
Les cartes rares coûteront 25 pièces d'or
Les cartes épiques coûteront 100 pièces d'or
Les cartes légendaires coûteront 7 500 pièces d'or
CES CHANGEMENTS SORTIRONT APRÈS LA MAINTENANCE DU JEUDI 7 SEPTEMBRE