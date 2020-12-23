Fin de la CRL 2020 et début de la CRL 2021 !
Si vous avez entendu parler de la CRL, si vous avez regardé la CRL ou si vous avez participé à la CRL, ce message est pour vous !
Merci mille fois pour tous vos encouragements et pour l'enthousiasme que vous avez montré pour la ligue ces trois dernières années. En chemin, nous avons été témoins de combats Clash Royale exceptionnels, nous avons vu progresser des joueurs Clash Royale jusqu'à ce qu'ils deviennent des professionnels hors pair, et nous avons pu travailler avec des commentateurs géniaux qui ont accepté de prêter leur voix à la ligue.
Mais plus important que tout, c'est la communauté qui a rendu tout ça possible. Grâce à votre soutien, votre patience, vos commentaires et votre passion sans limite pour la CRL, nous avons pu développer la compétition de Clash Royale au point de produire un événement au rayonnement mondial.
Avec l'année 2020 touchant à sa fin, nous voulions vous remercier d'avoir participé à cette aventure et vous annoncer officiellement l'ouverture d'un nouveau chapitre de la CRL.
L'année 2021 verra sans doute la CRL changer en bien des aspects, à commencer par l'équipe Supercell s'occupant de la ligue. Mais le plus important est que la nouvelle équipe comportera des membres appartenant à l'équipe de développement de Clash Royale : la CRL n'en sera que plus géniale sur le long terme !
En d'autres termes, la ligue sera plus proche que jamais de l'équipe de développement du jeu. Il en résultera sûrement encore plus de fonctionnalités en jeu compatibles avec l'implémentation de la ligue. Vous reconnaîtrez peut-être même un ou deux visages familiers de personnes qui s'occuperont de la CRL en 2021... Seth et Drew !
Bien entendu, l'équipe comprendra d'autres membres et nous les félicitons tous, de même que l'équipe qui s'était occupé de la CRL de 2018 à 2020 !
À part la nouvelle équipe, qu'est-ce qui va changer ?
En 2021, la Clash Royale League fera un retour aux sources : il s'agira à nouveau d'une compétition individuelle en 1c1.
Les joueurs du monde entier pourront participer et suivre la Clash Royale League.
Chaque mois, les mille meilleurs joueurs du classement mondial pourront se qualifier.
La cagnotte du mondial 2021 s'élèvera à plus de 1,6 millions de dollars !
Notre objectif est de créer une expérience e-sport qui reflète l'expérience de tous les joueurs de Clash Royale. Nous voulons créer un moyen direct d'entrer dans la compétition.
En ouvrant les qualifications aux mille meilleurs joueurs de chaque saison, nous espérons créer un espace pour que tous les joueurs, où qu'ils se trouvent, puissent participer à l’ultime niveau de compétition de Clash Royale. En 2021, votre talent sera mis à l'épreuve : si vous pensez avoir les épaules assez larges, rien ne pourra se mettre entre vous et le titre de champion du monde !
Arrivée des
duels
! Les duels sont un nouveau format en trois manches dans lequel les joueurs devront maîtriser plusieurs decks pour décrocher la victoire. Ce format ressemble davantage à l'expérience de tous les joueurs de Clash Royale.
Plus que jamais, nous soutiendrons les organisateurs d'événements externes, notamment en supprimant les restrictions de participation à ces tournois !
Quand est-ce que ça commencera ?
La nouvelle Clash Royale League débutera le 4 janvier 2021.
Pendant le défi qui dure toute la saison, les joueurs s'affronteront pour remporter des trophées et atteindre les milles premières places du classement mondial. Ils participeront ensuite aux qualifications mensuelles de février.
Les joueurs qualifiés seront contactés directement via la messagerie en jeu.
La CRL 2021 sera divisée en huit saisons, avec pour chacune, des qualifications par classement mondial, des qualifications mensuelles et un événement mensuel final.
Nous vous donnerons plus d'informations sur le processus de qualification en janvier 2021.
Qualifications mensuelles
La qualifications mensuelles permettront à trente-deux joueurs de remporter un prix (selon la répartition ci-dessous).
Le classement mondial permettra de suivre les points gagnés à chaque événement tout au long de l'année.
Fin septembre, les vingt-quatre joueurs avec le plus de points seront qualifiés pour la grande finale du mondial de la CRL 2021.
En octobre, les qualifications de la dernière chance permettront aux huit autres joueurs avec le plus de points de s'emparer des dernières places pour participer à la finale.
Lors de la finale du mondial de la CRL 2021, les trente-deux meilleurs joueurs s'affronteront pour remporter le titre de champion du monde et une partie de la cagnotte qui s'élève à plus d'un million de dollars !
Répartition des prix
Qualifications mensuelles
De la 17
e
à la 32
e
place : 1 000 $
De la 9
e
à la 16
e
place : 1 500 $
7
e
et 8
e
places : 2 000 $
5
e
et 6
e
places : 3 000 $
4
e
place : 4 000 $
3
e
place : 6 000 $
2
e
place : 10 000 $
1
re
place : 20 000 $
Finale du mondial de la Clash Royale League
De la 17
e
à la 32
e
place : 15 000 $
De la 9
e
à la 16
e
place : 35 000 $
3
e
et 4
e
places : 70 000 $
2
e
place : 100 000 $
1
re
place : 200 000 $
*Les montant peuvent encore changer d'ici la publication du règlement officiel de la Clash Royale League 2021.
Nous espérons que vous avez hâte de voir tout ça ! Tous ces changements rendront la CRL encore plus géniale ! Il nous faudra à tous un peu de temps pour nous y habituer, mais nous espérons que vous finirez vous aussi par vous enthousiasmer pour toutes les nouveautés de la ligue en 2021.
Nous publierons plus d'informations dès janvier, alors n'hésitez pas à suivre nos comptes officiels (en anglais uniquement) sur Twitter, @EsportsRoyaleEN, et sur Instagram, @EsportsRoyale, pour ne rien rater. Et sur notre page @ClashRoyaleFR pour l'actu en français !
Comme toujours, nous vous remercions de votre soutien à la CRL. Nous avons hâte de vous revoir en 2021 !
Cordialement,
l'équipe de la CRL