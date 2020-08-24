Guerres des Clans 2 : Q&R !
正在進行的賽事
想觀看全球頂尖玩家的比賽嗎？這裡是由官方支援且正在進行的賽事！
過往賽事
你可以在下方找到一些過往賽事資訊，選手們在比賽中展開激烈對決，為獎金、獎盃和榮耀而戰！隨時觀看影片，重溫經典賽事！
2024 CRL熱身賽
2024 CRL熱身賽集結了參加2023 CRL的14名頂尖選手與來自5個預選賽的10名選手。比賽分為：公開預選賽、雙循環小組賽和雙敗淘汰制的決賽。
賽制形式：請點擊此處。
參賽資格：年滿16歲以上的玩家均可自由參加。
Calals Cup 2024
Calals Cup 2024是一項全新賽事，參賽選手有機會角逐15,000歐元的獎金池，並獲得2024年社群賽事積分。
賽制形式：4月19日至5月5日，Calals Cup 2024開放所有玩家參賽，分為3個階段。第1階段，選手將能參加8場1000名選手的遊戲內預選賽，每場預選賽的前4名選手晉級第2階段，也就是小組賽。之後，32名晉級選手將分為4組，每組8人，進行單循環賽，每組前4名則晉級總決賽，16名選手將可獲得社群賽事排行榜積分。
參賽條件：年滿16歲以上的玩家均可自由參加。
GKR 2024 Solo
2024 GKR推出全新個人賽制，它將成為CRL社群賽事排行榜的一部分。選手將有機會累積社群賽事積分，最後在社群賽事排行榜上排名第一的選手將會贏得大家夢寐以求的黃金門票，並直接晉級2024 CRL全球總決賽！
賽制形式：從7月22日至29日，將舉辦16場資格賽，並透過QLASH Community app報名。每場資格賽前4名的選手晉級第2階段，第2階段為期2天，每天均採積分循環賽，最終16強將晉級最後的第3階段，該階段採雙敗淘汰制，16名選手均可獲得社群賽事積分，並瓜分16,625總獎金池。
參賽條件：年滿16歲以上的玩家均可自由參加。
LPL Clash Royale World Tour 2024
LPL Clash Royale World Tour 2024是包含2個賽季的賽事，透過該賽事將能獲得社群積分，提升自己在社群賽事排行榜的排名。
賽制形式：每個賽季包含資格賽和總決賽2階段，職業組中的每場資格賽排名前4的選手將在一場16人雙敗淘汰賽中爭奪11,500美元的總獎金以及CRL社群積分。未能進入職業組的選手將自動進入公開組，在這裡將進行一場單敗淘汰賽，爭奪1,000美元的總獎金。
參賽條件：年滿16歲以上的玩家均可自由參加。
QLASH飛龍聯賽
QLASH App賽事達到全新高峰！我們帶著非常激動的心情推出全新賽事，它將陪伴玩家一起度過整個《部落衝突:皇室戰爭》電競賽季！
從激烈的資格賽到火熱的月度決賽，這樣的賽制將對技術高超且表現穩定的選手更有利，每位選手都有機會在30,000美元獎金池中分得屬於自己的一份，以及贏取今年皇室戰爭職業聯賽的社群賽事排行榜積分！
賽制形式：從4月1日起，飛龍聯賽將舉辦5個賽季，每個賽季分為4個階段，在每個賽季中勝出將有機會晉級到今年稍晚舉辦的總決賽。從飛龍之路開始，選手可透過參加每天的比賽獲取積分，於飛龍聯賽排行榜排名前96的選手與2場最終席位資格賽的16名選手將晉級飛龍之息聯賽。飛龍之息聯賽共128名選手參賽，採雙敗淘汰制，獲勝的前16名選手將晉級飛龍聯賽月度決賽。月度決賽以雙敗淘汰制進行對戰，並可獲得社群賽事排行榜積分。
月度決賽前3名將有機會參加今年稍晚舉辦的總決賽！
參賽條件：年滿16歲以上的玩家均可自由參加。
BLAST Royale 2024
BLAST Royale 2024是一場專屬邀請賽，來自世界各地的頂尖選手彼此競爭展現實力，爭奪冠軍頭銜。
賽制形式：10月12日至13日8名受邀選手先以隊伍形式展開對戰，8人分為2隊，每隊4人，獲勝隊伍被分入勝者組，落敗隊伍被分入敗者組。進入後續賽程，選手不再分隊，而以雙敗淘汰制進行對戰。
2024 CRL皇室戰爭職業聯賽
《部落衝突:皇室戰爭》最高競技水準的賽事──CRL再度火熱回歸！2024的賽事延續去年的賽制，包含了月度資格賽、黃金門票和線下賽事等等，相信將為大家帶來最精彩的頂尖對決！
賽制形式：從4月起，傳奇之路排名前1000的玩家將有機會參加月度資格賽，並決出8強選手進入月度決賽，於月度決賽贏得冠軍，將能獲得直接晉級全球總決賽的黃金門票。從4月至8月期間，將透過遊戲內賽事中心進行5場月度決賽。最終CRL全球積分排行榜冠軍、從中國大陸賽事脫穎而出的1位選手，以及社群賽事排行榜冠軍，將與透過月度決賽晉級的5名選手一同參加全球總決賽。8名頂尖選手將於全球總決賽中爭奪全球總冠軍的頭銜。
參賽條件：年滿16歲以上才能參加CRL月度賽事，且所有選手需通過公平競技帳號檢查。
我們一直期待與大家合作，並且非常希望幫助我們的玩家社群發展茁壯！如果你有舉辦賽事的想法，可以查看我們的玩家賽事籌備指南，並發送電子信件至tournaments@supercell.com聯絡我們！
讓我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊
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5. Que va-t-il se passer pour mes anciennes statistiques des Guerres de Clans 1 ?
Elles resteront sur votre profil ! Les statistiques relatives aux trophées de clan resteront dans les informations du clan.
6. Et à propos des ligues de clans ?
Dans les Guerres de Clans 1, c’était parfois (très) ennuyeux quand vous veniez d’arriver en ligue légendaire à 3000 trophées de clan et que vous vous retrouviez associé à un clan avec 40 000 trophées.
Nous avons donc réorganiser les ligues pour les séparer en 3 divisions différentes. Par exemple : bronze I, II et III. Argent I, II et III. Etc. (les divisions pour la ligue légendaire et plus seront ajoutées par la suite). Cette organisation rend le matchmaking plus équilibré et équitable pour la ligue dans laquelle vous vous trouvez.
Pendant une bataille fluviale, vous pouvez monter ou descendre de ligue ou de division. Ce changement sera pris en compte pour le matchmaking même si la bataille fluviale n’est pas terminée. Vous ne rencontrerez jamais un clan dans une ligue différente de la vôtre.
7. D'autres changements à venir en plus des guerres ?
Oui ! Entre autre :
Récompenses augmentées.
Refonte du magasin.
Remplacement des quêtes et des cadeaux journaliers par un seul cadeau journalier (dont la valeur est plus importante que les anciennes quêtes et cadeaux combinés).
Onglet « Vidéos » dans les Nouveautés Clash Royale.
Une mécanique « pile ou face » pour empêcher les « égalités arrangées » afin qu’il y ait toujours un vainqueur et un perdant. Cette mécanique sera uniquement implantée dans les guerres pour commencer et si cela fonctionne bien, elle sera également étendue pour le ladder et les autres modes de jeu.
D’autres changements que vous découvrirez par vous-mêmes !
8. Des nouveautés pour la progression ?
La meilleure façon pour récolter un maximum de ressources et pour augmenter vos niveaux de cartes est maintenant de participer aux Guerres de Clans ! Nous avons baissé le niveau minimum requis, vous pourrez dorénavant y participer dès que vous aurez votre Roi niveau 6 (anciennement niveau 8). Mais aussi :
Vous gagnez de l’or que vous perdiez ou gagniez votre combat en guerre.
Vous gagnez de l’or instantanément (plus besoin d’attendre l’ouverture du coffre de guerre).
Une carte légendaire garantie pour la première place dans n’importe quelle ligue de clan.
9. Comment éviter le "burn out" dans le clan ?
Nous avions dit dans la dernière TV Royale que « la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre clan, c'est de jouer vos 4 decks de guerre, tous les jours », ce qui a provoqué l’inquiétude de nombreux chefs de clans.
Pour clarifier, vous n’avez pas besoin de faire TOUS vos combats pour aider votre clan. Si la moitié de votre clan joue 4 combats par jour, c’est suffisant pour au moins obtenir les récompenses et terminer la bataille fluviale.
10. Comment les joueurs bas niveaux peuvent-ils aider leur clan ?
Le meilleur endroit où les joueurs bas niveaux peuvent aider leur clan sont les combats de bateaux PvE (Player vs Environment).
Votre clan peut attaquer les autres bateaux se trouvant sur la rivière avec vous en détruisant leurs défenses. Les dégâts infligés aux défenses du bateau persistent pour l’attaquant suivant ! Tous les dégâts comptent et aident votre clan ! Les joueurs bas niveaux peuvent également aider à la réparation du bateau.
11. Des outils pour les chefs de clan ?
Dans la nouvelle interface de clan, il sera possible de voir les statistiques des différents joueurs dans les guerres, comme la renommée gagnée ou les points pour la réparation du bateau. Ces statistiques seront visibles par tous et les joueurs seront classés selon leur participation à l’effort de guerre.
예정된 토너먼트
덱을 준비하고 토너먼트에 참가 등록하는 것을 잊지 마세요! 예정된 토너먼트는 다음과 같습니다.
Merci beaucoup pour nous avoir envoyé toutes vos questions, c’est vraiment génial de voir autant d’intérêt pour les Guerres de Clans 2 et nous sommes vraiment impatients de pouvoir enfin sortir cette mise à jour pour vous !